VITORIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Vitoria-Gasteiz de los años 20 y 40 llega a la Escuela de Artes y Oficios de la mano de Julio Sedano, quien, bajo el título de 'El Pintor de La Meta', refleja la Vitoria-Gasteiz de los años 1920-1940, dentro de una muestra que el centro formativo acoge como parte de la obra pictórica del que ejerciera como practicante de la fábrica de Ajuria.

En un comunicado, el centro formativo ha explicado que la exposición, comisariada por Javier García Sedano, nieto del artista, se inaugura el lunes 27 de octubre a las 19.30 horas, para "rendir homenaje" al trabajo de un pintor que se ganó la vida como practicante sanitario en la mítica fábrica Ajuria 'La Meta'.

Así, la Catedral Nueva aún en construcción, los carros de bueyes, el entonces recién estrenado Seminario Diocesano de San Martín o el antiguo colegio Niño Jesús hacia el cual corrían las niñas por la calle Beato Tomás de Zumárraga son algunas de las escenas pintadas por el artista Julio Sedano (1900-1952) que tomarán las paredes de la primera planta de la Escuela de Artes y Oficios.

"La exposición evoca tanto a mayores como a jóvenes cómo era la ciudad y algo de cómo vivían sus habitantes, en un entorno donde lo rural estaba ahí, en parajes que ahora conocemos llenos de edificios", ha señalado Javier García.

La colección de Julio Sedano es, así, una ventana íntima a la Vitoria-Gasteiz de los años 1920-1940. Sedano plasmó en sus lienzos la vida de su familia y su ciudad: calles, plazas y cotidianas cargadas de historia. Su pintura recoge tanto el pulso urbano de una ciudad que se expandía junto a los campos de trigo, como la profunda religiosidad de la época, por lo que "cada obra es memoria viva de una ciudad y de una familia que la habitó".

La muestra puede visitarse hasta el próximo 20 de noviembre en los pasillos del primer piso de la Escuela de Artes y Oficios y en horario de 9.30 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Se realizarán dos visitas guiadas los días 5 y 11 de noviembre, a las 19.00 horas.