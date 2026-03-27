Vitoria-Gasteiz aprueba la décima convocatoria de ayudas a producciones audiovisuales, dotada con 110.000 euros - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria ha aprobado este viernes la décima convocatoria de ayudas al desarrollo y producción de proyectos audiovisuales y a la escritura de guiones, dotadas con 110.000 euros del presupuesto municipal de 2026. Además, como novedad el Ayuntamiento ha incrementado de 5.000 a 10.000 euros las subvenciones destinadas a la escritura de guiones.

En un comunicado, la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares, ha señalado que con esta línea de ayudas ya consolidada, desde el Ayuntamiento "apoyan al sector audiovisual local". Asimismo, ha destacado, que en la ciudad "hay mucho talento" y que quieren ponerlo en valor.

El plazo de presentación de solicitudes para las subvenciones dará comienzo al día siguiente de la publicación de su convocatoria en el BOTHA, y finalizará en el plazo de 20 días hábiles contados a partir de dicho día.

PRODUCCIONES SUBVENCIONADAS EN 2025

En 2025 esta convocatoria subvencionó a un total de doce proyectos locales. En la categoría de largometrajes y series, contribuyó al rodaje de 'Ehiza', de Amania Films; 'La Koreana', de Sirimiri Films; 'Estoucha', de Área Proyectos Audiovisuales y Culturales; 'Hijos de Adán', de CSC Films y 'La noche de las ánimas', de Ikusgarri Films.

Respecto a los cortometrajes financiados el pasado año se encuentran 'Markel eta kurriloak', de Huts Laborategia; 'Basandere', de CSC Fims; 'Gosea', de Orlok Films; 'Hemen lehen eguzkiloreak landatzen genituen', de Katxarreria Films y 'L'aurora', de Ametza Films.

Además, el Consistorio subvencionó la escritura de los guiones 'Antípoda', de Miren Barrena e 'Insumisos', de Juan Ibarrondo.