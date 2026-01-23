Vitoria-Gasteiz aprueba de manera definitiva los presupuestos de 2026 con los votos de PSE, PNV y EH Bildu

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Vitoria. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA - Archivo

VITORIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno municipal de Vitoria-Gasteiz ha aprobado este viernes de manera definitiva los presupuestos de 2025 con los votos del equipo de Gobierno -PSE y PNV-, y los de EH Bildu, el "más alto de la historia" de la ciudad por tercer año consecutivo, alcanzando los 507,5 millones de euros, un 6,49% más que en el ejercicio anterior.

"Hoy es un gran día porque volvemos a sacar adelante otros presupuestos, y ya vamos tres de tres. Vitoria, avanza y lo hace con fuerza. Es el deseo de cualquier Ayuntamiento aprobar unas cuentas que le permitan sacar proyectos adelante, invertir, cuidar a las familias y generar actividad local", ha declarado la alcaldesa, Maider Etxebarria, tras la votación.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Jon Armentia, ha declarado en su intervención que es un "gran día desde la óptica política" tras haber logrado un acuerdo presupuestario "en el que está quien ha querido estar" mientras otros "se han excluido desde el principio".

El presente presupuesto se presenta como un "reto ilusionante" para Armentia, ya que "continúa con la senda estable" marcada en el programa de Gobierno de 2023-2027, ha expresado.

Entre los proyectos aprobados, el concejal ha destacado el incremento de casi 3 millones de euros para el Servicio de Atención a Domicilio, hasta los 26 millones; los 10 millones de euros a atención social; o los 1,2 millones en nuevas viviendas comunitarias.

Hay un mayor presupuesto también en el área de limpieza y gestión de residuos, con 7 millones más que en el ejercicio anterior, hasta los 50 millones, así como para la compra de autobuses eléctricos para TUVISA, con 4 millones de euros.

El presupuesto para 2026 incorpora también 4,3 millones de euros para la rehabilitación de edificios, de los cuales un millón son para el Casco Viejo, dos para el resto de la ciudad y 1,3 para Ensanche 21 tras el acuerdo con EH Bildu.

En cuanto a medidas dedicadas al empleo y el comercio, se destinan 9,1 millones al empleo y formación, un millón más que en 2025, y más de 3,5 para el apoyo al comercio y el emprendimiento. Los presupuestos contemplan también incrementos para la sociedad Vía el aeropuerto de Foronda, así como para la dinamización de los locales comerciales vacíos.

Finalmente, el concejal ha recordado que el Plan Director de garrios contempla dos millones de euros y obras importantes acordadas con los vecinos, entre ellas, las del portal de Legutiano. La partida del Servicio de ocio y tiempo libre incrementa con 2,3 millones; y el programa Gasteiz Hobetuz, con tres millones.

SUMAR O RESTAR

La teniente de alcaldesa y portavoz del PNV, Beatriz Artolazabal, ha señalado que hay "dos maneras de estar en política: construir o bloquear, sumar o restar" y el Gobierno "ha elegido construir, ha elegido sumar y ha elegido asumir la responsabilidad de que Vitoria avance, incluso cuando no es fácil", ha expresado.

Este acuerdo "no altera el rumbo ni desplaza las prioridades" del equipo de Gobierno, ha garantizado Artolazabal, que ha recalcado que EH Bildu "se suma a un proyecto ya definido y asume el marco de estas cuentas".

"No hay giro ideológico, no hay cesión de liderazgo. Hay un Gobierno que lidera y una fuerza política que decide apoyar ese camino", ha declarado la teniente de alcaldesa.

Artolazabal ha detallado que no ha habido acuerdo posible con el Partido Popular ya que la diferencia "no es de matiz" sino que "es de enfoque". Para la jeltzale, los populares "construyen un relato de colapso permanente", y desde el equipo de Gobierno gobiernan "sobre la realidad".

"Ustedes, señores del PP, viven instalados en el ruido, viven instalados en la sospecha permanente y en la exageración. Ustedes están intentando copiar un discurso que creen que les va a dar resultados y no es así. De verdad, señor García Calvo, se lo digo porque estoy preocupada por esa deriva que están tomando", ha asegurado Artolazabal.

El acuerdo "no ha sido posible" tampoco con Elkarrekin porque "han planteado la negociación desde una lógica cerrada, o se asume íntegramente su marco o no hay acuerdo", ha señalado la teniente de alcaldesa, que les ha recriminado que "buscan marcar perfil".

EH BILDU

Desde EH Bildu se han felicitado por el acuerdo alcanzado, al que la portavoz, Rocio Vitero, se ha referido como "satisfactorio". Se trata del "acuerdo más alto que nunca que haya firmado en Vitoria", que alcanza los 8.250.000 euros, ha recordado Vitero.

"Con todas las aportaciones que llevamos haciendo ya tres años, todos proyectos nuevos, estamos logrando revertir la falta de impulso municipal ante cuestiones que son prioritarias para Vitoria. Este acuerdo presupuestario, además, consolida y amplía el marco que ya pusimos en años anteriores y profundiza en aquellos objetivos y prioridades de EH Bildu", ha añadido.

La portavoz abertzale ha recordado además que este acuerdo alcanzado pasa por cinco grandes áreas de actuación, que son la vivienda (1.300.000 euros), la protección social y de las personas mayores (1.535.000 euros), la promoción económica y el empleo (2.045.000 euros), la transición ecosocial y energética (1.815.000 euros) y una ciudad viva (1.555.000 euros).

UN PRESUPUESTO QUE "DA CONTINUIDAD"

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, ha reiterado que el proyecto de presupuestos no les gustaba ya que "da continuidad a lo de siempre" y "no hace frente a los problemas reales" de la ciudadanía. "Es un presupuesto diseñado para mantener el rumbo actual, que ya sabemos que no está funcionando, un presupuesto para sostener lo mismo, para no innovar ni para transformar", ha criticado.

"El Gobierno de Maider Etxebarria ha decidido no comprometerse con el principal problema de la ciudad en estos momentos", ha declarado Ruiz en referencia a la vivienda. "Y esto nos decepciona profundamente", ha expresado.

Para Elkarrekin, el acceso a la vivienda es una problemática que se arrastra "desde hace años" y que, "lejos de mejorar, se agrava cada día" porque "no se están tomando decisiones valientes", ha señalado la portavoz.

"No tiene sentido alguno apoyar unos presupuestos y apuntalar a un Gobierno municipal que deja de lado la prioridad número uno de esta ciudad, y más aún cuando además no se ofrece ninguna alternativa real. Su falta de voluntad política en vivienda y su escaso compromiso con las personas más desfavorecidas es profundamente perjudicial para nuestra ciudad", ha concluido.

UN ACUERDO "PERJUDICIAL"

El portavoz del Partido Popular, Iñaki García Calvo, ha descrito el acuerdo alcanzado como "perjudicial" para la ciudad. "Cada vez somos más los vitorianos que vemos con preocupación lo que están trayendo estos tipos de pactos", ha señalado.

El popular ha criticado que el presupuesto, el "más alto de la historia", sea "a costa de recaudar 187 millones de euros de los bolsillos de los vitorianos" para "tener peores servicios públicos, barrios peor mantenidos, más sucios, mayor inseguridad o cada vez más problemas para acceder a una vivienda".

"Nosotros planteamos un modelo alternativo, un modelo distinto que quiere priorizar sobre todo la seguridad y la vivienda, que sabemos que son las preocupaciones mayoritarias", ha declarado García Calvo.

El portavoz ha concluido pidiendo que "no se demonice a quien vota que no" a estos presupuestos. "Nosotros tenemos instrumentos y medios diferentes, políticas distintas para afrontar estas necesidades", ha expresado. García Calvo, que ha señalado que podrán "encontrarse en el camino en otros temas".