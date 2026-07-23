Vitoria-Gasteiz contará con servicio nocturno de tranvía por el 'Día del Blusa y de la Neska'

Archivo - Tranvia de Vitoria-Gasteiz - JUANMA APARICIO-IREKIA - Archivo

VITORIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskotren ofrecerá este viernes un servicio especial de tranvías nocturnos en Vitoria-Gasteiz por la celebración del 'Día del Blusa y de la Neska', por lo que durante toda la noche del viernes al sábado habrá circulación de tranvías, con el objetivo de "garantizar una opción cómoda de transporte público para disfrutar de la fiesta".

Según ha informado, el servicio nocturno tendrá circulaciones cada 30 minutos, en ambos sentidos, en los tramos siguientes: Sancho el Sabio-Abetxuko, Sancho el Sabio-Ibaiondo, Angulema-Salburua y Angulema-Unibertsitatea. Por su parte, no circulará entre las paradas de Sancho el Sabio y Angulema.

Asimismo y debido a la celebración de la fiesta, el 25 de julio se modificará el servicio de tranvías de Euskotren a partir de las 10.00 horas. Desde ese momento no circularán tranvías en el tramo Parlamento-Angulema, pasando a prestarse el servicio hasta la finalización de la jornada en los tramos Parlamento-Abetxuko, Parlamento-Ibaiondo, Angulema-Salburua y Angulema-Unibertsitatea.