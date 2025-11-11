Vitoria-Gasteiz cuenta con 36 comunidades energéticas que generan una potencia de 950 kilovatios

VITORIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades energéticas en el termino municipal de Vitoria-Gasteiz alcanzan la cifra de 36 iniciativas con una potencia instalada de 950 kilovatios pico, según ha explicado el concejal de Modelo de Ciudad, Borja Rodríguez, durante la clausura del primer Congreso de Comunidades Energéticas de Álava esta tarde en el Palacio de Villa Suso.

Rodríguez ha expresado que "la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero requiere que las ciudades lleven a cabo un proceso de transición energética para conseguir un modelo energético sostenible", lo que "significa pasar del sistema energético actual, con predominio de la generación térmica y un sistema eléctrico centralizado y jerarquizado basado en las energías fósiles, a un nuevo modelo energético descentralizado, con predominio de las energías renovables".

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene llevando a cabo actuaciones para impulsar proyectos de energía comunitaria. Una de las herramientas fundamentales son las comunidades energéticas, que ya vienen reconocidas en la normativa comunitaria y que "presentan una serie de ventajas para la ciudadanía y la comunidad local, como un acceso más justo y fácil a recursos locales de energía renovable".

Por su lado, la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) comenzó su andadura en julio de 2024, con el objetivo promocionar y dinamizar las comunidades energéticas, fortaleciendo el sistema de apoyo a los agentes interesados en su creación y desarrollo, principalmente la ciudadanía, 'pymes' y entidades locales menores, y está financiada por los 'Fondos Next Generation' de la Unión Europea.

Desde su ubicación, en el Palacio Zulueta, se ha llevado a cabo un intenso trabajo de acompañamiento a las nuevas iniciativas. De este modo, se ha pasado de 21 a 36 comunidades en el término municipal.

"Este número de 36 iniciativas se ve traducido en "más de 950 Kilowatios pico de potencia instalada y la previsión de alcanzar los 2.174 a lo largo de 2026, si se materializan las propuestas actualmente en marcha", ha destacado Rodríguez.

En total, participan 1.014 agentes entre los que hay comercios y 'pymes', entre otros. "Se trabaja también por recortar la brecha de género en las comunidades energéticas, con la presencia de un 32% de mujeres", ha valorado el edil.