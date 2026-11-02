Vitoria-Gasteiz designa los presidentes y vocales de las mesas electorales para las elecciones a Cortes Generales

Realziación dle sorteo - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha llevado a cabo el sorteo para la designación de personas para las presidencias y vocalías de las Mesas Electorales de las elecciones a Cortes Generales del próximo 29 de noviembre.

En él, se ha contado con la presencia de la concejala responsable de la unidad de Padrón y Procesos Electorales, Sonia Díaz de Corcuera; la secretaria general accidental del Pleno, Nuria García; y personal técnico de diversos departamentos municipales.

Para el sorteo se ha utilizado el programa del Instituto Nacional de Estadística y se han elegido un titular y dos suplentes para cada uno de los puestos de la mesa: presidencia y dos vocales. Además, el programa ha seleccionado otras doce personas por puesto, que serán notificadas en el caso de que no se pueda ocupar los puestos con las personas inicialmente seleccionadas.

En total, se han designado 2.727 personas para integrar las 303 mesas electorales, ubicadas en las 36 locales electorales de Vitoria-Gasteiz. Del 3 al 5 de noviembre se les notificará su designación y se les distribuirán los manuales de instrucciones.

Estas personas han sido seleccionadas de entre las 145.192 personas que ha entrado en el sorteo, teniendo en cuenta que deben ser menores de 70 años y cumplir ciertos requisitos.

El Ayuntamiento no publicará los resultados del sorteo para blindar la confidencialidad de datos personales. No obstante, las personas interesadas en saber si han sido elegidas podrán consultarlo de forma presencial en cualquier oficina de la red de centros cívicos y en las oficinas de atención ciudadana de San Martín y San Antonio del 3 al 5 de noviembre, previa identificación y sin que sea necesaria cita previa.

ELECCIONES

En los próximos comicios del 29 de noviembre, podrán ejercer su derecho al voto un total de 193.746 personas residentes en Vitoria-Gasteiz y 7.272 gasteiztarras que viven en el extranjero.

Las mesas electorales, por su parte, se abrirán a las 9.00 horas y se cerrarán a las 20.00 horas, momento en el que dará comienzo el recuento de resultados.