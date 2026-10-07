Vitoria-Gasteiz duplica la acogida de congresos y Donostia-San Sebastián crece un 23%

El consejero de Turismo, Javier Hurtado (d), en un acto promocional de Euskadi como destino de turismo de congresos - IREKIA

VITORIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz ha duplicado la acogida de congresos y Donostia ha crecido un 23%, según el estudio Ibiltur MICE 2025 del Observatorio Vasco de Turismo.

Las conclusiones del estudio sitúan a Vitoria-Gasteiz en una posición consolidada como ciudad de congresos y convenciones, con un avance considerable en los dos últimos años, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Los 24 eventos llevados a cabo en 2025 en la capital alavesa suponen un incremento del 71%, en tanto que los 7.388 asistentes prácticamente doblan la participación habida en el año 2023.

Los sectores más demandados respecto a congresos y convenciones con el cultural, el comercial, el público y el sanitario, similar a los de 2023. El público que acude a estos congresos es principalmente nacional (90%). En cuanto al mercado internacional, únicamente Francia tiene una presencia significativa, algo superior al 4%.

El gasto de los asistentes se acerca a los 5 millones de euros, de los cuales alrededor del 70% se inyecta en la economía local. Este el resultado de la actividad profesional y de otras complementarias durante su estancia en la ciudad, principalmente gastronomía, ocio y compras.

SATISFACCIÓN

Asimismo, el grado de satisfacción de los asistentes es muy elevado, de un 4,9 en una escala del uno al cinco. Se considera que la ciudad ofrece un marco adecuado para el desarrollo de la actividad de congresos y convenciones al ser una ciudad moderna, funcional y cuidada, y que propicia para la expansión más allá de la dedicación profesional.

Donostia-San Sebastián acogió en 2025 ha 131 eventos, con 35.660 asistencias, que suponen un incremento del 34% y del 23%, respectivamente, con respecto a 2023.

Los congresos y convenciones de Donostia-San Sebastián muestran una relativa dispersión temática en seis sectores. Así, cuentan con presencia frecuente en la ciudad los sectores científico, el médico-sanitario, el tecnológico-industrial y el social con el 92% de la actividad, pero también hay foros de sectores como el gastronómico, el jurídico, el deportivo o las humanidades.

La asistencia es predominantemente nacional, pero la participación del mercado internacional, superior a una cuarta parte, es también significativa. Entre los primeros, destaca fuertemente la aportación de las Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía y Cataluña, que componen hasta el 43% de toda la asistencia. El mercado internacional destaca con Alemania y Francia como referencias principales.

PERNOCTACIONES Y GASTO

Esta actividad MICE aporta 2,9 pernoctaciones directas de promedio, es decir, más de 103.000 pernoctaciones anuales, de las cuales la mayor parte --un 64%-- se distribuye en establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas. Algo más de un 18% de la participación alarga su estancia en hasta dos jornadas más por motivos de ocio.

Las personas asistentes han realizado un gasto asociado de 39,5 millones de euros, de los cuales alrededor del 66% se inyecta en la economía local. Además de la inscripción y el alojamiento, claramente ligados a esta participación, la asistencia tiene un gasto complementario en ocio (39% del apartado complementario), gastronomía (24% del apartado complementario), y también en compras (22% del apartado complementario).

Bilbao no ha colaborado con Ibiltur MICE por contar con un estudio propio. Desde el Departamento de Turismo se está trabajando en la siguiente edición de Ibiltur MICE para la integración de la capital vizcaína en dicho estudio conjunto.