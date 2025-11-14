Vitoria-Gasteiz estrena un itinerario peatonal y ciclista más cómodo y seguro en Goikolarra y Olarizu

VITORIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha inaugurado la nueva conexión peatonal y ciclista entre Goikolarra y Olarizu, una intervención que permitirá desplazarse entre ambos barrios de forma "más segura, directa y agradable".

La actuación se ha llevado a cabo en el marco del programa 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz', mediante el cual vecinos y vecinas proponen y votan proyectos de mejora del espacio público que después se materializan.

En el acto, han participado la alcaldesa, Maider Etxebarria, las concejalas de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, y de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, así como una de las personas proponentes del proyecto.

La conexión cuenta ahora con pasos elevados, aceras más amplias, un bidegorri continuo y un sistema de iluminación que garantiza visibilidad también al atardecer y por la noche.

El resultado es un itinerario amable y accesible para quienes se desplazan a pie o en bicicleta y una mejora significativa para la vida cotidiana del barrio. La intervención facilita además el acceso al entorno natural de Olarizu, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Durante el acto de apertura de estas sendas, la alcaldesa ha subrayado que "este proyecto va más allá de la simple reurbanización de dos cruces y la renovación del pavimento de las sendas peatonales", ya que "es una reforma que aporta seguridad y tranquilidad a las familias que cruzan para ir a los centros escolares o para disfrutar del parque de Olarizu". Además, ha destacado que "lo mejor de todo es que esta propuesta parte de los vecinos y vecinas".

Un aspecto, el de la seguridad, en el que también ha incidido la concejala de Espacio Público y Barrios. "Antes era una zona incómoda, donde había que cruzar con prisa y con cuidado. Hoy, en cambio, priorizamos a las personas con un recorrido seguro, continuo y pensado para disfrutarlo".

"Esta obra mejora la relación entre Goikolarra y Olarizu, y facilita la vida diaria de quienes viven aquí y de quienes pasean o andan en bici por este entorno", ha añadido, para defender "una ciudad que apuesta por la movilidad saludable y que entiende el espacio público como un lugar para relacionarnos, movernos con calma y sentirnos seguros".

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por su parte, la concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos ha hecho hincapié en que este nuevo proyecto, hecho realidad gracias a 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz' y ubicado en la zona de unión entre Goikolarra y Olarizu, es fruto de dos propuestas ciudadanas.

"Dos personas de la zona hicieron sendas propuestas que el personal técnico municipal planteó unificar. La consecuencia ha sido que el proyecto resultante es mejor y la ciudad ha salido ganando. Ese es el espíritu de 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz'", ha subrayado. Además, ha recordado que el próximo domingo finaliza el plazo para la presentación de iniciativas para esta V edición.