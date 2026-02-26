Vitoria-Gasteiz impulsa un modelo estable de 'carpooling', tras dos años "exitosos" de experiencia piloto

Carpooling - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sacará en breve a licitación el nuevo contrato para consolidar el 'carpooling', el servicio de coche compartido; una herramienta de movilidad que ha demostrado su "eficacia" y "éxito" durante el piloto iniciado por el CEA en agosto de 2023 y que, a partir de ahora, se convertirá en un servicio estable integrado en la estrategia de movilidad de la ciudad.

Así lo ha destacado en rueda de prensa la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, quien ha subrayado que durante estos dos años de experiencia piloto, el servicio ha registrado más de 72.000 viajes compartidos, más de 2.050 personas usuarias y un ahorro de emisiones de 110 toneladas de CO2.

Unos datos que, según ha destacado, "confirman que el 'carpooling' es ya una solución real y utilizada por la ciudadanía para los desplazamientos diarios al trabajo". El nuevo contrato cuenta con un presupuesto de algo más de 36.000 euros para dos años y permitirá dar estabilidad a un servicio que "ya ha demostrado su utilidad y su impacto positivo en la movilidad urbana".

"No partimos de cero ni estamos haciendo una apuesta a ciegas, partimos de un piloto que ha funcionado muy bien y que ya ha generado una masa crítica real de personas usuarias", ha manifestado Artolazabal para explicar que "el 'carpooling' es una herramienta más dentro del modelo de movilidad que no compite con el transporte público, sino que lo complementa allí donde hoy no hay alternativas eficaces, especialmente en los desplazamientos al trabajo".

El 'carpooling' consiste en compartir coche entre personas que realizan un mismo trayecto y está especialmente orientado a los desplazamientos domicilio-trabajo, en particular hacia los polígonos industriales y los grandes destinos laborales, donde el uso del coche en solitario sigue siendo mayoritario. Cada coche que se comparte supone un vehículo menos en circulación, lo que se traduce en menos tráfico, menos presión sobre el aparcamiento y una reducción directa de las emisiones.

Aunque se trata de un servicio municipal, la plataforma no se limita a trayectos exclusivamente internos. La condición es que el origen o el destino del viaje esté en Vitoria-Gasteiz, lo que permite compartir coche también para desplazamientos laborales a otros municipios del entorno, como Bilbao u otras localidades cercanas.

INCENTIVOS

Uno de los elementos centrales del nuevo modelo es el sistema de incentivos, pensado para facilitar el cambio de hábitos. El pliego establece dos tipos de incentivos claramente diferenciados.

Por un lado, los incentivos municipales financiados por el Ayuntamiento y dirigidos a las personas conductoras que realizan viajes compartidos dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz. En concreto, se abonarán 0,90 euros por viaje y pasajero. Esta partida se gestionará a través de la plataforma y deberá justificarse mensualmente.

Por otro lado, se incluyen los incentivos vinculados a los Certificados de Ahorro Energético (CAEs). Compartir coche genera un ahorro energético real y medible que puede certificarse y comercializarse. La empresa adjudicataria gestionará esos certificados y deberá repercutir parte de ese valor económico en las personas conductoras y usuarias.

El sistema establece, asimismo, unas tarifas máximas pensadas exclusivamente para compartir los gastos del desplazamiento entre particulares. En los trayectos de hasta 8 kilómetros, la persona pasajera abonará 0,60 euros por viaje. Cuando el recorrido supere esa distancia, la persona conductora puede fijar un precio por kilómetro o por trayecto, siempre dentro de un límite máximo de 0,18 euros por kilómetro.

El propósito de estos precios es garantizar que el 'carpooling' mantenga su carácter de coche compartido y no se convierta en una actividad lucrativa.

En relación con este sistema, la concejala ha señalado que "el Ayuntamiento garantiza que los incentivos existan, que se paguen y que estén alineados con el interés público". "Con este contrato, damos estabilidad a un modelo que ya funciona y avanzamos hacia una Vitoria-Gasteiz con una movilidad más sostenible y mejor organizada", ha finalizado.