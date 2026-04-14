Vitoria-Gasteiz moviliza 1,6 millones de euros para renovar el asfaltado en diferentes calles de la ciudad

VITORIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pondrá en marcha un nuevo plan de asfaltados para 2026 y 2027 con una inversión total de 1,6 millones de euros, que permitirá actuar en distintos puntos de la ciudad en los que se han detectado necesidades de intervención por el estado del firme y el nivel de uso.

El contrato contempla una inversión de 800.000 euros en 2026 y otros 800.000 euros comprometidos para 2027, y permitirá intervenir en calles y espacios como Honduras, Madre Vedruna, Heraclio Fournier, especialmente en su último tramo, Alibarra y Francia, donde el carril bus presenta "un desgaste significativo", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

También están previstas actuaciones en la rotonda y Portal de Gamarra, en Olaguibel entre Los Herrán y Judimendi, en un tramo de Comandante Izarduy y en los aparcamientos de Ramón Rubial, junto al HUA, y de Jacinto Benavente. En total, se actuará sobre 34.000 metros cuadrados de superficie asfaltada.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha explicado que el programa de intervenciones "no es cerrado", ya que el contrato incorpora mejoras por parte de las empresas adjudicatarias. "Vamos a exigir que, con el mismo presupuesto, se actúe sobre la mayor superficie posible. Eso nos va a permitir llegar a más calles sin incrementar el coste", ha indicado.

El Ayuntamiento tiene ya identificadas otras actuaciones prioritarias que se abordarán en cuanto exista disponibilidad económica. Es el caso de Portal de Betoño y Portal de Zurbano, dos ejes estratégicos de la ciudad cuya renovación integral requeriría una inversión conjunta cercana a los 2,7 millones de euros.

El plan presentado se enmarca en una línea de trabajo continuada a lo largo de la legislatura, en la que el Ayuntamiento ha venido desarrollando campañas anuales de asfaltado. En 2023 se renovaron más de 15.000 metros cuadrados y se invirtieron 556.000 euros, con intervenciones en Zurrupitieta o el tramo de Portal de Bergara hacia el límite municipal.

En el periodo 2024-2025 se ha producido un importante incremento, con más de 44.000 metros cuadrados renovados y una inversión de 1,6 millones de euros, en zonas como Gorbea, Honduras, Micaela Portilla, el entorno de Portal de Foronda o la Avenida de San Prudencio. En total, la legislatura suma más de dos millones de euros invertidos y cerca de 60.000 metros cuadrados de firme renovados en más de 20 calles y tramos de la ciudad.