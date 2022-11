Vitoria-Gasteiz y otras nueve localidades de Álava acogen el II Festival Europeo Haziaraba in the Mapping

Presentación del II Festival Europeo Haziaraba in the Mapping

VITORIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz y otras nueve localidades alavesas acogen, hasta el próximo 28 de diciembre, la segunda edición del Festival Haziaraba in the Mapping, que cierra el proyecto de Europa Creativa Mapping, del que es socio Teatro Paraíso, acompañado de la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Vital Fundazioa.

La iniciativa ha sido presentada este viernes por la diputada alavesa de Cultura y Deporte, Ana del Val, la concejala de Educación y Cultura de Vitoria, Estibaliz Canto, la directora de Fundación Vital, Arantxa Ibánez de Opacua, y la directora de Teatro Paraíso, Pilar López.

Según han explicado, el Festival aspira a "crear un relato emocionante y sorprendente, que trasciende la mera programación escénica para integrar el encuentro, la contemplación y la experimentación".

Está compuesto por tres secciones: la que se realiza en la red municipal de teatros de Vitoria-Gasteiz, la programación que la Diputación Foral de Álava lleva a cabo en Agurain, Amurrio, Aramaio, Dulantzi, Iruña de Oca, Labastida, Laudio, Legutio y Oyon, y la desarrollada con el apoyo de la Fundación Vital.

En la sección de la red de teatros, el Festival Internacional de Teatro acoge tres estrenos en el país de proyectos escénicos generados dentro del proyecto de Europa Creativa Mapping, 'Cache-Cache' de Theatre de la Guimbarde de Bélgica, 'Espera un minuto' de De Stilte de Países Bajos y 'Ludi, Poema escénico para un planeta posible' de Teatro Paraíso Antzerkia. Además, se contará con la presencia de 'Maleable' de Helena Lizari.

También se programarán varias experiencias artísticas en Álava, entre ellas el espectáculo-instalación 'Zerupean', realizado con la artista Irene Fernández a partir de los encuentros de la edición anterior con alumnos del Minor de Dramatización del Grado de Educación Infantil de la UPV/EHU.

Asimismo, están previstos los espectáculos 'Xokolat' y 'Nomadak' de Teatro Paraíso, creados en el proyecto Europeo Small Size, y el 'Minimach de Animación' realizado en colaboración con el Festival de Cine e Infancia de Barcelona.

En esta edición la programación habitual del espacio KunArte se traslada a una nueva sede para "amplificar la sostenibilidad de proyecto". Así, en Kulturunea de Fundación Vital las familias podrán disfrutar de cuatro creaciones artísticas: 'Xokolat' de Teatro Paraíso, 'La Biblioteca Imaginaria' de Teatro Arbolé, 'Abejas' de Tyl Tyl Teatro y 'Cucú Haikú' de Escena Miriñaque.

EXPOSICIÓN

También se ha programado la exposición 'Niños/as espectadores/as', que da continuidad a la presentada en la edición anterior del Festival e integra creaciones de 36 artistas de 20 países y forma parte del proyecto europeo Mapping. Ha sido creada por la Feria Internacional de Libro para la Infancia de Bolonia (Italia), socio del proyecto.

Las imágenes muestran "las emociones de los pequeños espectadores en el momento, en el instante de la contemplación escénica, mientras capturan imágenes, sonidos y palabras de calidad para alimentar su imaginación", según han explicado durante la presentación. La exposición se reparte en dos espacios sede del Festival, Vital Fundazioa Kulturunea y Centro Cívico Lakua.

Los objetivos de Haziaraba in the Mapping están ligados al desarrollo de nuevas audiencias y vinculados al Plan de Cultura tanto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como de la Diputación Foral de Álava, así como al "compromiso cultural con el territorio alavés" de la Fundación Vital, han destacado sus responsables.

Haizaraba in the Mapping forma parte del proyecto europeo 'Mapping A map on the esthetics of performing arts for early years', una iniciativa de divulgación e investigación artística en torno a la estética de las Artes Escénicas para la Pequeña Infancia. El proyecto está integrado por 18 socios europeos.