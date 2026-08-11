Vitoria-Gasteiz pretende convertir mil lonjas vacías en viviendas protegidas como alternativa habitacional

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VITORIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pretende convertir un millar de locales en futuras viviendas o vivienda-taller protegidas, de manera permanente y con un precio de venta limitado, como alternativa habitacional y ante las dificultades de acceder a una vivienda asequible en la capital alavesa.

El Gobierno municipal (PSE-PNV) aprobó a finales de julio el nuevo proyecto de ordenanza municipal para la conversión de locales en vivienda y vivienda-taller en planta baja en el municipio gasteiztarra, de cara a estipular y regular las condiciones, incluyendo en qué zonas se autorizan y cuántos años debe llevar el local sin actividad.

Con este paso, dado por la Junta de Gobierno Local, el proyecto de ordenanza empieza su recorrido y proceso de tramitación hasta llegar a la definitiva aprobación en Pleno y posterior entrada en vigor, para lo que el Gobierno municipal necesita del apoyo de alguno de los grupos de la oposición, al gobernar la ciudad en minoría.

La posibilidad de habilitar viviendas en locales vacíos surgió de la aprobación del nuevo Plan de General de Ordenación Urbana (PGOU) que fue secundado con el posicionamiento favorable del PSE, PNV y Elkarrekin Vitoria, la abstención de EH Bildu y la única negativa del PP.

Tanto la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, como el concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, han destacado que la medida posibilita que "hasta mil locales puedan convertirse en domicilios en planta baja", con el propósito de "defender la función social de la vivienda" e "impulsar la regeneración urbana".

El texto planteado por el Gobierno municipal incluye la fórmula de vivienda-taller, lo que pretende "facilitar una alternativa habitacional que reduzca los desplazamientos urbanos" y "contribuya al modelo de ciudad compacta, compleja y cohesionada".

La ordenanza garantiza en su articulado que toda vivienda o vivienda-taller que se implante en planta baja deberá cumplir las condiciones de habitabilidad, salubridad, accesibilidad y calidad establecidas en el Decreto 80/2022, de 28 de junio, de condiciones mínimas de habitabilidad y diseño de las viviendas y alojamientos dotacionales del País Vasco, modificado por el Decreto 55/2026, de modificación urgente de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda, y el resto de la normativa sectorial y técnica aplicable.

En el contenido de la ordenanza se establecen las condiciones para la transformación de locales comerciales en viviendas en determinadas zonas residenciales; a la vez que se establecen calles reservadas, calles de especial interés comercial donde se prioriza el tejido comercial vinculado a ejes importantes de tránsito y uso del espacio público, con el fin de preservar y favorecer los usos mixtos en todos los barrios.

En este sentido y para "proteger las principales calles comerciales", PSE y PNV plantean excluir de la transformación de locales a los barrios del Casco Medieval, el Ensanche, buena parte de Arriaga, zonas sin consolidar de Salburua y Zabalgana; así como las arterias principales del resto de la ciudad.

La norma estipula también que los locales autorizados para su transformación deberán acumular al menos siete años desde la obtención de la licencia de primera ocupación y, una vez llevadas a cabo las obras necesarias para su adecuación, deberán destinarse a domicilio habitual y permanente del titular, por lo que se prohibirá que se destinen a segunda vivienda o cualquier otro uso.

VIVIENDA PROTEGIDA

Asimismo y con el fin de evitar tentaciones especulativas, los locales autorizados pasarán a ser vivienda protegida "de manera permanente". Así y ante futuras transmisiones, no solo tendrán un precio de venta limitado, sino que la Administración dispondrá del derecho de tanteo y retracto. Además, para optar a la adquisición de estas viviendas los futuros compradores deberán estar inscritos en el registro de Etxebide.

El precio de estas viviendas corresponderá al de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) de régimen general. Es decir, una vivienda mínima de 45 metros útiles tendrá un precio máximo de 109.000 euros; una de 60 metros llegará al precio máximo de 144.116 euros; una de 75 metros costará 177.499 y una de 90 metros tendrá un precio máximo de 198.806 euros.