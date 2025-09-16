Vitoria-Gasteiz pretende que el nuevo contrato de limpieza entre en vigor en verano de 2026

El Ayuntamiento prorrogará el actual contrato entre "nueve y diez meses", tras quedar desierta la licitación

VITORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Gestión Ambiental, Pascual Borja (PSE), ha señalado que el nuevo contrato del servicio de limpieza de Vitoria-Gasteiz "entrará en vigor en verano de 2026" y que el Ayuntamiento trabaja por elaborar "unos nuevos pliegos", por lo que prorrogará el actual contrato entre "nueve y diez meses", tras quedar desierta su licitación el pasado mes de julio.

Estas son las fechas estimadas que ha dado el concejal este martes sobre el nuevo contrato de limpieza en la ciudad, a preguntas de EH Bildu y Elkarrekin Vitoria, en la comisión municipal de Limpieza y Medio Ambiente.

El responsable del área de Limpieza ha indicado que el nuevo pliego "contemplará mejoras" dentro de "una oferta atractiva que se construye en función de las necesidades de la ciudad" y que "escucha al sector".

En este sentido, ha comentado que "no sería extraño modificar la cuantía", al haber sido un contrato desierto que el Ayuntamiento licitó por 35,5 millones de euros anuales durante diez años, periodo de tiempo que se mantendrá para "dar estabilidad a la ciudad".

"El nuevo contrato entrará en vigor en verano de 2026. Este es el contrato más importante del Ayuntamiento y, por tanto, necesita sus tiempos, plazos, estudios y análisis. Hay que hacerlo por el proceso adecuado", ha dicho.

Borja ha explicado que la prórroga del actual contrato será por "el mínimo indispensable", un periodo que ha fijado "entre los 9 y 10 meses", y ha reconocido que durante este tiempo habrá que abordar inversiones, ya que "la maquinaria está al final de su vida útil" y "supera con creces las horas para las que fueron diseñadas en 2015".

El contrato que quedó desierto recogía mejoras como la renovación total de la flota de limpieza, la incorporación del fregado de pavimento mediante máquinas específicas, limpiezas intensivas en los barrios, la instalación de 500 papeleras selectivas, la transformación del Punto Verde Móvil y la recogida de residuos puerta a puerta para comercios y bares del centro y Casco Viejo, entre otros.

"LOBBY DE LA BASURA"

El concejal de EH Bildu Ekaitz Díaz de Garaio ha recordado que, además de quedar desierto el nuevo contrato, las empresas también interpusieron un recurso ante el Órgano vasco de administrativo de recursos contractuales (OARC), para criticar que "el 'lobby' de empresas de la basura ha boicoteado dos veces el proceso" para que la ciudad cuente con un mejor servicio de limpieza.

Tras lamentar que "estamos igual que en julio" y mostrar su "preocupación" ante la posibilidad de que las empresas "boicoteen de nuevo la licitación", ha urgido a "darle un cambio fuerte al servicio", ya que, a su juicio, "el actual contrato no es bueno, la ciudad está sucia y la gestión de basuras tampoco funciona como debiera, por culpa de multinacionales que nos obligan a prorrogar el actual contrato sin poder mejorarlo".

Estos mismos argumentos han sido esgrimidos por el concejal de Elkarrekin Vitoria Óscar Fernández, quien ha recriminado que el anterior contrato "ya planteó unas condiciones muy buenas para unas empresas, que quieren exprimir aún más al Ayuntamiento", y ha reclamado de nuevo "la gestión directa del servicio".

Fernández ha demandado "mayor claridad" sobre la tramitación y "los detalles" del nuevo contrato y ha lamentado que la ciudad está abocada "un año más a la incertidumbre con la prórroga de un contrato que no llega a los objetivos, no solo de mejorar la limpieza, sino que tampoco llega a las tasas de residuos recogidas por Europa". "Nos tememos que ustedes se van a doblegar a los intereses de las empresas", ha concluido.