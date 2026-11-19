Este centro de empresas agroecológicas esta ubicado en Abetxuko - AYUNTAMIENTO DE GASTEIZ

VITORIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz ha recibido el premio 'Ciudades y pueblos que alimentan' por su proyecto de fomento de la agricultura ecológica Basaldea.

Este centro de empresas agroecológicas, ubicado en Abetxuko, ofrece acceso a tierra, infraestructuras, asesoramiento técnico y acompañamiento empresarial a personas interesadas en desarrollar actividades profesionales ligadas a la horticultura ecológica, según ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado.

El reconocimiento, que ha sido otorgado por parte la Red de Municipios por la Agroecología, pone en valor esta iniciativa que desarrolla el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desde hace más de una década, con el fin de facilitar el relevo generacional en el sector agrario, promover la producción ecológica local, y fortalecer la conexión entre el entorno rural y la alimentación de proximidad.

El jurado de los premios ha valorado que Basaldea "no solo ha sabido traducir los compromisos del Pacto de Milán en oportunidades reales, sino que ha construido un verdadero semillero de futuro para jóvenes agricultores y agricultoras".

De esa forma, se ha tenido en cuenta su capacidad de convertirse en "un faro de innovación institucional y vertebración territorial que demuestra que otra política alimentaria urbana no solo es posible y replicable, sino indispensable".

El premio reconoce, asimismo, la capacidad de Basaldea para dar respuesta a algunos de los principales retos que afrontan los sistemas alimentarios actuales, como el acceso a la tierra, el relevo generacional del sector agrario, y la necesidad de avanzar hacia modelos de producción y consumo más asentados en el territorio.

SISTEMAS ALIMENTARIOS MÁS JUSTOS

Además, el proyecto constituye un ejemplo de cómo las administraciones locales pueden desempeñar un papel activo en la transición hacia sistemas alimentarios "más justos, sostenibles y resilientes", facilitando oportunidades para nuevas incorporaciones al sector agrario y reforzando los vínculos entre la producción local y el consumo responsable.

La concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares, ha subrayado que este reconocimiento "supone un respaldo al trabajo que viene desarrollando durante años desde el Ayuntamiento en colaboración con agricultores y agricultoras, entidades del territorio, y agentes sociales comprometidos con el futuro del sector primario".