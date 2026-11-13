Vitoria-Gasteiz recibe el Sello de Calidad Deportiva por su modelo de instalaciones municipales

Maider Etxebarria - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz ha obtenido el Sello Calidad Deportiva que concede el Instituto para la Calidad Deportiva Española y que certifica la excelencia de las políticas deportivas municipales, las actividades, las instalaciones y los programas que se desarrollan en la ciudad.

Para conseguir la acreditación, se ha sometido a un proceso de auditoría y evaluación a los espacios e instalaciones deportivas de la capital alavesa, que ha permitido comprobar la fortaleza y la calidad del modelo deportivo construido desde hace décadas.

La obtención de este sello llega tras superar con éxito los procesos de acreditación y certificación establecidos por el Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas y las entidades colaboradoras, según ha explicado la alcaldesa, Maider Etxebarria.

En esta evaluación, uno de los aspectos más destacados ha sido el "modelo público, accesible y comprometido con el bienestar de la ciudad, lo que, a juicio de la entidad emisora, convierte a Vitoria-Gasteiz en "referente de calidad deportiva en Europa".

OFERTA

Asimismo, el Instituto para la Calidad Deportiva Española ha valorado especialmente la oferta deportiva municipal, que pone a disposición de la ciudadanía más de 17.000 plazas, cerca de 940 cursos y 90 actividades dirigidas a personas de todas las edades.

También se ha reconocido el papel de la red de centros cívicos y de sus instalaciones deportivas, consideradas "espacios públicos de proximidad que contribuyen al desarrollo integral de las personas, integrando en los barrios servicios deportivos, culturales y sociales".