Vitoria-Gasteiz refuerza el mantenimiento de sus calles y plazas con 1,9 millones para actuaciones inmediatas

Brigadas de Acción Inmediata - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz activará un nuevo contrato para reforzar el mantenimiento, conservación y mejora del espacio público a través de las Brigadas de Acción Inmediata, BAI, con una inversión anual de 1.910.000 euros.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha subrayado en rueda de prensa que este contrato, que inicia ahora su tramitación y entrará en vigor en octubre, permitirá dar una respuesta "más rápida y eficaz a las incidencias que se producen en calles y plazas de la ciudad, muchas de ellas urgentes por motivos de seguridad".

"Se trata de un servicio que complementa los medios municipales existentes y amplía su capacidad de actuación, incluyendo fines de semana y festivos", ha explicado.

Las BAI intervendrán en reparaciones habituales del día a día: baldosas sueltas, aceras deterioradas, bordillos, arquetas, elementos de accesibilidad o mobiliario urbano. Actuaciones pequeñas pero clave para garantizar la seguridad, la accesibilidad y el buen estado del espacio público.

Uno de los elementos más relevantes del contrato es su capacidad de respuesta inmediata. Está diseñado para intervenir con rapidez, incluso el mismo día en que se detecta una incidencia, y con obligación de actuar de forma urgente cuando exista riesgo. Además, incorpora un enfoque preventivo, con seguimiento continuo del estado de la ciudad para anticiparse al deterioro.

El servicio se organiza en ocho lotes que cubren todo el término urbano, lo que permitirá una actuación más cercana y ágil en cada zona. El contrato tendrá una duración inicial de un año, prorrogable hasta tres más, con un valor estimado total que supera los 7,6 millones de euros.

Además, incorpora herramientas de gestión avanzadas, como la integración con el sistema GIS municipal, que permitirá registrar incidencias, hacer seguimiento de las actuaciones y mejorar la planificación del mantenimiento. También prevé la intervención en situaciones excepcionales, como episodios de nieve o lluvias intensas.

"Las BAIS son fundamentales para que la ciudad esté en buenas condiciones en el día a día. Hablamos de actuaciones muy concretas, pero que influyen directamente en la seguridad y en la calidad de vida de la ciudadanía", ha señalado la concejala.

"Con este contrato damos un paso más para responder con rapidez allí donde surgen los problemas y para cuidar mejor nuestros barrios. Queremos una ciudad bien mantenida, accesible y preparada para el uso diario", ha añadido.

PRESUPUESTO

Este refuerzo se enmarca en el incremento sostenido de la inversión municipal en mantenimiento del espacio público en los últimos años. En 2023, el Ayuntamiento destinó 1,2 millones de euros; en 2024, la cifra ascendió a 1,3 millones y en 2025, alcanzó los 1,7 millones. Con el nuevo contrato, esa inversión se eleva hasta los 1,9 millones de euros.

Artolazabal ha destacado que, en conjunto, esto supone un incremento cercano al 50%, más de 600.000 euros, en apenas tres años, lo que refleja "una apuesta clara y progresiva por reforzar el cuidado y mantenimiento de la ciudad".