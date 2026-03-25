Vitoria pone en marcha la Oficina de Acogida para dar información a los inmigrantes a su llegada a la ciudad - EUROPA PRESS

VITORIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha la Oficina de Acogida en el Casco Histórico para proporcionar información a los inmigrantes que lleguen para residir en la capital alavesa acerca de ámbitos varios como el padrón, la sanidad, educación, empleo, ocio y tiempo libre.

La oficina, ubicada en la calle Las Escuelas, número 11, ofrecerá, además, información sobre servicios y recursos del Ayuntamiento y de otras instituciones, siempre acorde a la situación de la persona o familia que consulte.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles en una rueda de prensa, donde han participado el concejal de Convivencia y Diversidad, Pascual Borja, el concejal de EH Bildu Gasteiz Alberto Porras y Filomena Abrantes, representante de la Asociación de residentes Afroamericanos, que ha colaborado en la puesta en marcha de este nuevo servicio. Este proyecto es posible gracias al acuerdo presupuestario de 2025 (dotado de 80.000 euros) entre el Equipo de Gobierno municipal y EH Bildu.

El concejal de Convivencia y Diversidad, Pascual Borja, ha explicado que "la Oficina de Acogida de Vitoria-Gasteiz es un espacio de bienvenida y acogida, informativo y de apoyo desde el que orientar a las nuevas vecinas y vecinos en los primeros pasos que han de dar al llegar a un lugar desconocido".

Asimismo, ha subrayado que el que propósito de la iniciativa es "contribuir al disfrute del derecho a la ciudad: a habitarla, construirla y transformarla conjuntamente y en condiciones de igualdad".

"Partimos del respeto a los derechos de ciudadanía y nuestra prioridad es que todas las personas puedan disfrutar y ser parte activa e integrada en la sociedad vitoriana. Sólo desde esa posición las diferencias dejan de ser motivo de conflicto, y pasan a ser fuente de enriquecimiento social, cultural y, también, económico", ha señalado Borja.

Por su parte, el concejal de EH Bildu Alberto Porras ha señalado que quieren "facilitar a las personas recién llegadas a Gasteiz la incorporación a la actividad comunitaria de los barrios". A su juicio, este recurso puede ser "un instrumento útil y de referencia para conocer los servicios, los derechos y las obligaciones ciudadanas en una ciudad a la que llegas a vivir".

GUÍA DE ACOGIDA E INFORMACIÓN

La Oficina de Acogida ha publicado una guía traducida a diferentes idiomas que se podrá encontrar en la misma oficina o también en la web municipal. Esta guía, disponible en euskera, castellano, inglés, árabe, francés y urdu, es una carta de presentación de la ciudad y sus servicios para orientar a los nuevos vecinos de Vitoria-Gasteiz.

El equipo del servicio municipal de Convivencia y Diversidad orientará "en la mejor forma" de organizar los trámites de llegada a los nuevos residentes y prestará apoyo puntual cuando haya dificultades a la hora de entender las prácticas de las distintas administraciones.

La función de este espacio de acogida es dar esa primera atención y derivar posteriormente al servicio correspondiente, que será el espacio adecuado para tramitar las diferentes cuestiones (padrón, escolarización, empleo, entre otros) pero, en ningún caso se realizarán los mencionados trámites desde la Oficina de Acogida.

El nivel de información será, por tanto, "el básico" para que las personas puedan acudir a los espacios o vías de comunicación desde donde podrán ser atendidas esas demandas. La meta es facilitar los primeros pasos y transmitir un mayor conocimiento de la ciudad, su carácter, algo de historia y cultura, para que los nuevos vecinos puedan entender la realidad de la ciudad y "acomodarse en ella sintiéndola, poco a poco, parte de su identidad".

CURSOS DE LOS IDIOMAS OFICIALES

La Oficina de acogida organizará, a su vez, sesiones grupales informativas en función de las consultas que se vaya recibiendo, y también ofrecerá cursos de iniciación al castellano y al euskera.

La Oficina de Acogida de Vitoria-Gasteiz está ubicada en la calle Las Escuelas número 11 y los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 9.00 a 14.00, y martes y jueves de 16.00 a 18.00 horas.

No será necesario solicitar cita previa, por lo que se atenderá en función a la disponibilidad del momento. Asimismo, se podrá consultar más información sobre la Oficina de Acogida en la web municipal.