Vivienda dispone de 6 anteproyectos para construir 189 apartamentos mediante levantes sobre edificios públicos

BILBAO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco dispone ya de los seis anteproyectos para la construcción de un total de 189 apartamentos dotacionales mediante levantes sobre edificios públicos existentes en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Leioa, Arrasate y Mutriku.

Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en la jornada organizada por El Correo bajo el título 'La joven arquitectura vasca ante el reto de recrecer la ciudad construida', celebrada en el BAT I B Accelerator Tower de la capital vizcaína.

En su intervención, Itxaso ha contextualizado esta iniciativa dentro de la actual crisis de oferta residencial. "Todos coincidimos en que estamos ante una crisis de oferta determinada por múltiples factores: la reducción de viviendas construidas, una burocracia urbanística compleja y con plazos excesivamente largos, y unas dinámicas sociales y demográficas que exigen cada vez más viviendas, aunque la población permanezca estable", ha señalado.

Tras recordar que en 2007 se construían en Euskadi 15.000 viviendas anuales, frente a las apenas 5.000 actuales, mientras que en la próxima década se prevé la creación de 100.000 nuevos hogares, ha afirmado que esto obliga a duplicar el ritmo de producción para responder a la demanda acumulada y futura.

EQUIPOS GALARDONADOS

El encuentro ha reunido a equipos galardonados en distintas ediciones del Premio Peña Ganchegui a la Joven Arquitectura Vasca -Aurtenetxe & Usabiaga, Bear Arquitectos, Tudanca Acedo Arquitectura y Ocamica Berbois Arquitectura, Ortega y Diago Arquitectos-, que han presentado sus propuestas en el marco de una iniciativa que explora la incorporación de nuevas plantas sobre edificios residenciales de titularidad pública para ampliar el parque de alquiler sin consumir nuevo suelo.

"Afrontar este desafío exige una mirada innovadora. Debemos mirar más allá de lo convencional, explorar nuevas vías, innovar en los procesos edificatorios y en los marcos normativos. No basta con construir más; es necesario construir mejor, gestionar mejor y aprovechar mejor lo que ya tenemos", ha afirmado Itxaso, quien ha reivindicado el papel de la arquitectura como herramienta social capaz de reorganizar el espacio urbano, optimizar recursos existentes y generar nuevas tipologías residenciales "allí donde las fórmulas tradicionales muestran sus límites".

Estos seis proyectos piloto forman parte de una estrategia de mayor alcance con la que el Ejecutivo vasco prevé triplicar su actual parque de apartamentos dotacionales, proponiendo la construcción de altura adicionales sobre un total de 65 edificios públicos existentes.

La medida permitirá habilitar hasta 2.000 nuevos alojamientos que se sumarán a los 992 ya en uso y a los 255 actualmente en construcción, ampliando de forma significativa la oferta pública de alquiler. "No estamos ante ejercicios teóricos, sino ante propuestas viables, cuantificables y replicables que pueden suponer un punto de inflexión en la ampliación del parque público", ha destacado.

PROYECTOS

Los proyectos se asientan sobre promociones ya existentes del parque público de alquiler y se distribuyen en cinco municipios de los tres territorios. En Bizkaia, uno de los pilotos se localiza en Bilbao, en el barrio de Miribilla, sobre la promoción ALO-B004 (Miribilla 60 VPO), situada en la calle Claudio Gallastegui 21, 23, 25 y 27.

En este caso, el anteproyecto plantea la incorporación de nuevas plantas sobre dos edificios residenciales construidos en 2008, con el objetivo de generar 28 alojamientos adicionales con una superficie media útil de 31,4 metros cuadrados que permitirán dar respuesta a unas 40 personas. El sistema estructural planteado es de madera contralaminada (CLT).

El segundo piloto vizcaíno se ubica en Leioa, en la promoción ALO-B017 (Leioa 101 VPO), situada en la avenida Elexalde 1, 3, 5 y 7. Se trata de un edificio de 2019 sobre el que se proyectan levantes que permitirán incorporar 34 nuevos alojamientos dotacionales, con una superficie media útil de 54,5 metros cuadrados, dirigidos a unas 72 personas. Para este proyecto se plantea un entramado ligero de acero (LSF) como sistema estructural.

En Vitoria-Gasteiz, por su parte, las intervenciones se concentran en el barrio de Zabalgana sobre dos promociones diferenciadas. La primera corresponde al edificio ALO-A019 (Zabalgana 161 VPO), ubicado en las calles Iruña Veleia 63, 65, 67 y 69, así como en Pablo Picasso 2 y 4.

La segunda actuación en la capital alavesa se desarrollará en la promoción ALO-A030 (Zabalgana 155 VPO), situada en Pablo Picasso 12, 14 y 16 y en Naciones Unidas 43.

MÁS DE 200 INQUILINOS

En conjunto, ambas operaciones permitirán habilitar 82 nuevos pisos para alrededor de 209 personas con una superficie media útil de 44,6 metros cuadrados mediante levantes sobre edificios construidos en 2011 y 2012. Para esta doble actuación está prevista un sistema estructural de entramado ligero de madera.

Por último, en Gipuzkoa, las actuaciones se desarrollarán en Mutriku y Arrasate. En Mutriku, el proyecto afecta a la promoción ALO-G012 (Mutriku 75 VPO), situada en las calles Hirigibel 2 y 4 y Lehendakari Aguirre 21. En este caso, compositivamente se ha optado por ejecutar un único levante en entramado ligero de madera -una sola planta adicional- en lugar de dos, lo que permitirá habilitar 23 alojamientos de unos 48,9 metros cuadrados de superficie útil para 50 personas.

En Arrasate, la intervención se plantea sobre la promoción ALO-G023 (Arrasate 70 VPO), ubicada en la calle Txaeta 2 y 4. En este edificio, de reciente construcción (2023), el anteproyecto prevé la incorporación en contralaminado de madera (CLT) de nuevas unidades de 44,5 metros cuadrados hasta alcanzar 22 alojamientos dotacionales adicionales, que permitirán alojar a 40 personas.

En total, los seis anteproyectos suman 189 alojamientos: 82 en Vitoria-Gasteiz, 28 en Bilbao, 34 en Leioa, 22 en Arrasate y 23 en Mutriku. La cifra final responde a los estudios preliminares y de viabilidad realizados edificio por edificio, que han determinado el número máximo de plantas y viviendas compatibles con las condiciones urbanísticas y arquitectónicas consideradas adecuadas en cada caso.

LICITACIÓN DEL PROYECTO

Una vez aprobados los estudios de detalle, en 2027 se procederá a la licitación del proyecto de ejecución y de las obras. Según ha dado a conocer Itxaso, "si los plazos administrativos avanzan conforme a lo previsto, las primeras obras podrían iniciarse en 2028".

El plazo mínimo estimado de obra será en torno a 18 meses, lo que situaría la finalización de las promociones entre 2029 y 2030. "Estamos ante una estrategia que exige rigor técnico y coordinación institucional. Primero debemos completar todos los estudios; después, licitar y ejecutar. Nuestro horizonte realista sitúa las primeras entregas en torno a 2029 o 2030", ha reconocido el consejero.