Archivo - Entrada del centro penitenciario Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria de Vitoria-Gasteiz repartirán 1.057 lotes de Navidad a los presos de Zaballa, que incluirán cuadernos, bolígrafos, tabletas de turrón, y paquetes de tabaco para los hombres y dulces navideños, libretas, neceseres de tela y bufandas para las mujeres.

Además de esta iniciativa, los voluntarios organizarán nueve salidas terapéuticas programadas por Vitoria con 43 internos del Centro Penitenciario. En ellas, además de comer fuera, visitarán el Belén de la Florida, distintos nacimientos por la ciudad así como otros rincones navideños por barrios, calles y plazas, ha informado la Diócesis en un comunicado.

Otro proyecto que ha destacado la Diócesis es 'Litro Solidario', en colaboración con el Banco de Alimentos. En él, las personas presas que quieran pueden comprar simbólicamente litros de leche en el economato de la prisión y lo recaudado se entregará a esta asociación benéfica para que donen comida a familias sin recursos especialmente en estas fechas navideñas.

Por su parte, durante las navidades se intensificará la atención espiritual con la Misa del Gallo en Nochebuena, la Misa del día de Navidad, misas en Nochevieja y en el día de Año Nuevo y otra especial el 6 de enero, Día de Reyes, como clausura a la Navidad.