VSF y Gaviota presentan una propuesta para reactivar Guardian Llodio y Glavista

Archivo - Trabajadores con una pancarta durante una concentración celebrada en 2025 contra el cierre de Guardian - David de Haro - Europa Press - Archivo

VITORIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las empresas VSF y Gaviota han presentado una propuesta para reactivar Guardian Llodio y Glavista, dos fábricas ubicadas en Laudio-Llodio (Álava) que llevan más de un año cerradas y en las que trabajaban más de 400 empleados, según ha confirmado la alcaldesa de esta localidad, Ainize Gastaka.

Por su parte, el consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, a través de unas declaraciones remitidas por el Gobierno Vasco en las que no ha hecho referencia explícita a las dos empresas que han planteado esta oferta, ha afirmado que espera que el acuerdo se cierre de forma "inminente" y que la operación "supondría una inversión de entre 80 y 85 millones de euros y la creación de 400 puestos de trabajo".

Ainize Gastaka, en una entrevista en Radio Euskadi recogida por Europa Press, ha apelado a la "discreción", si bien ha confirmado que desde las empresas VSF y Gaviota, "prácticamente desde el cierre de Guardian", se presentó una propuesta liderada por el empresario Javier García, del que ha explicado que en su momento trabajó para Guardian y que en 2023 ya hizo una propuesta para Glavista.

"De momento es una propuesta industrial que sería para hacer ventanas y hacer la misma labor que se venía haciendo ya en Glavista", ha añadido, para precisar a continuación que "los detalles ya se irán conociendo más adelante, porque todavía el acuerdo no está del todo cerrado".

La regidora municipal, en todo caso, ha manifestado que se trata de "una propuesta industrial muy interesante", y que en caso de prosperar "sería una muy buena noticia para Laudio y Aiaraldea", comarca que --según ha destacado-- "está necesitada de buenas noticias y de proyectos de este calado".

En esta línea, ha apuntado que "este tipo de proyectos pueden ser interesantes para poder conseguir trabajo y para poder fortalecer nuestra red industrial y nuestro empleo". Por ese motivo, ha mostrado el respaldo del Ayuntamiento a este proyecto y ha considerado que el resto de instituciones también lo apoyarán.

Por su parte, Mikel Jauregi ha anunciado que espera alcanzar un acuerdo "de forma inminente" con dos inversores industriales para las antiguas plantas de Guardian y Glavista en Aiaraldea.

"PRUDENCIA Y DISCRECIÓN"

El responsable vasco de Industria ha manifestado que "ante las filtraciones aparecidas" en torno a este asunto, es necesario mantener la "prudencia y discreción" hasta que se hayan firmado "todos los acuerdos que confirmen el cierre de la operación". En todo caso, ha señalado que el acuerdo "supondría una estimación de inversión de entre 80 y 85 millones de euros y la creación de 400 puestos de trabajo en Aiaraldea".

"Llevamos meses avanzando en negociaciones muy complejas que requieren acuerdos multilaterales con diferentes partes", ha sostenido, para indicar a continuación que "el cierre definitivo de la operación requiere de la firma de ocho preacuerdos condicionados y vinculantes entre sí", de forma que "o todo se acuerda o no hay acuerdo".

En este sentido, ha indicado que los preacuerdos correspondientes al Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava ya están cerrados, por lo que ha apelado a la "responsabilidad" de todas las partes "para que puedan cerrar sus preacuerdos correspondientes por el bien de Aiaraldea y su futuro industrial".