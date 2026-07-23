Vueling conectará Bilbao y Londres-Heathrow con dos vuelos diarios el próximo invierno

Archivo - Vueling estrena su nueva ruta entre Santiago de Compostela y Jerez de la Frontera - VUELING - Archivo

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

Vueling reforzará las rutas internacionales desde Bilbao como Londres-Heathrow, llegando a dos salidas diarias de Loiu y alcanzando más de 102.000 asientos, que se suman a los 118.000 que la aerolínea ha programado en Londres-Gatwick; y París-Orly, que suma cerca de 30.000 asientos adicionales el próximo invierno.

Según ha informado la compañía, parte del refuerzo en el Aeropuerto de Loiu se centra en la red internacional, donde alcanza más de 484.000 plazas (un 10% más). De hecho, este invierno la compañía conectará Bilbao con cuatro nuevos destinos en Italia: Venecia, Nápoles, Roma y Turín; e incrementará su oferta de plazas entre Bilbao y Milán. Así, la aerolínea incorporará más de 100.000 asientos adicionales a Italia el próximo invierno, hasta alcanzar más de 144.000 plazas.

La programación para el próximo invierno en Bilbao prevé ofertar más de 1,5 millones de asientos, un 10% más que en 2025. En concreto, Vueling incorporará más de 175.000 asientos adicionales el próximo invierno en Bilbao. Este crecimiento convierte a Bilbao en una de las bases con mayor impulso de la compañía, reforzando la oferta de plazas a destinos internacionales.

Esta programación está alineada con Rumbo 2035, la ambición de la compañía para los próximos diez años, que se centra en reforzar su liderazgo en Barcelona -su hub principal- y en Bilbao, consolidar las conexiones dentro del mercado nacional, así como los principales corredores entre España y Europa.

Para la próxima temporada de invierno, Vueling contará con 12 rutas internacionales desde Bilbao a Roma, Londres (Heathrow y Gatwick), Lisboa, Milán, Marrakech, Nápoles, Oporto, París-Orly, Praga, Turín y Venecia.

También reforzará su red de destinos nacionales desde Bilbao, alcanzando más de 1 millón de plazas, un 3% más que en invierno de 2025. La aerolínea recuperará la conexión entre Bilbao y Granada, y reforzará especialmente las conexiones desde Loiu a Málaga y Alicante, con más de un 25% de asientos adicionales para la próxima temporada de invierno.

Además, consolida sus conexiones a destinos como Palma, Sevilla, Tenerife-Norte o Lanzarote. La aerolínea contará el próximo invierno con 13 rutas nacionales desde Bilbao a Barcelona, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife-Norte, Fuerteventura, Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca, Sevilla, Málaga, Granada, Alicante y Valencia.