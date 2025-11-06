Wegow Technologies eleva a público su Plan de Reestructuración y abre el plazo de adhesión para acreedores

BILBAO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Wegow Technologies, S.L., plataforma tecnológica de ticketing de conciertos y festivales, que entró en preconcurso de acreedores a finales de mayo, ha elevado a público su Plan de Reestructuración, presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Bilbao (expediente 245/2025), con el objetivo de garantizar la viabilidad y continuidad de la compañía.

Así lo ha anunciado en un comunicado la compañía, que fue adquirida en su totalidad (100% de su capital) el pasado mes de septiembre por Cultural Capital Group (CCG), firma granadina especializada en la financiación y gestión de proyectos culturales.

El plan, que se enmarca en la Ley 16/2022 de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, abre ahora su fase de adhesión, que permanecerá activa desde el 6 hasta el 20 de noviembre de 2025, periodo durante el cual los acreedores podrán manifestar su apoyo al mismo conforme al procedimiento notarial establecido.

"Este plan refleja un ejercicio de responsabilidad y compromiso con nuestros acreedores, empleados y clientes. Confiamos en que, con su colaboración y apoyo, podremos garantizar la continuidad plena de la empresa y seguir impulsando el crecimiento de la industria musical", ha declarado el director general de Wegow Technologies, Juan Cobo.

Durante este proceso, todas las operaciones y servicios de la plataforma continúan desarrollándose con total normalidad, sin afectación para promotores, usuarios ni partners tecnológicos.

Para ello, desde el nuevo equipo de gestión se ha anunciado que pondrán "todos los esfuerzos y recursos posibles" para conseguir adelantar los plazos de pago, en la medida que la situación de la compañía lo permita y garantizar, tal y como se recoge en el Plan de Reestructuración, el pago del cien por cien de los importes adeudados.