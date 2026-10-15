'WOW 33 Vitoria' reunirá a Ander Sánchez y Borja 'El Águila' García en el regreso de WOW FC al Buesa Arena

'WOW 33 Vitoria' - DFA

VITORIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado 24 de octubre, 'WOW FC' regresará a Vitoria-Gasteiz con una nueva velada de artes marciales mixtas en el Buesa Arena. Entre los combates previstos, destaca el enfrentamiento entre el peleador vasco Ander Sánchez, que vuelve a competir en la promotora tras su última participación en febrero de 2025 en Bilbao, y Borja 'El Águila' García.

Según ha informado la Diputación Foral de Álava, la cartelera incluirá también la participación de Arkaitz Ramos 'Gudari', que se enfrentará a Jefferson Costa en la categoría de peso medio. Además, Roberto Ionescu y Francis Silumsadisa se medirán en otro de los combates programados para la noche.

Este evento, patrocinado por el Departamento foral de Cultura y Deporte supondrá, asimismo, el regreso de Yaman 'El Diamante' Mjahed, que se enfrentará a Ubay González. Por su parte, el colombiano Willmar Junior Quirama competirá contra Daniel Richardson, mientras que Punyahit Likharu, una de las promesas de las artes marciales mixtas de la India, se medirá a Vincenzo 'El Papotico' Bussolotti.