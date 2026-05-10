La XII Carrera y Marcha Contra el Cáncer en San Sebastián marca este domingo un récord de 3.626 participantes

XII Carrera y Marcha Contra el Cáncer en San Sebastián - CONTRA EL CÁNCER EN GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN 10 May. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián ha acogido este domingo, con un récord de 3.626 participantes, la duodécima edición de la Carrera y Marcha Contra el Cáncer en Gipuzkoa, una iniciativa solidaria organizada por la asociación Contra el Cáncer en Gipuzkoa que ha reunido distintas pruebas deportivas y actividades de sensibilización en torno a la lucha contra esta enfermedad.

La jornada ha comenzado a partir de las 9.55 horas con diversos recorridos con salida y llegada en Alderdi Eder, y ha consistido en una carrera popular de cinco kilómetros, una prueba 'handbike' y una marcha nórdica de 3 kilómetros. Posteriormente ha tenido lugar la entrega de trofeos en la terraza del Ayuntamiento.

La carrera de 5 kilómetros ha contado con 2.501 participantes. Una prueba atlética reservada a participantes habituales del "running" que ha estrenado recorrido y ha comenzado y terminado en Alderdi Eder.

Tras la carrera, como en las anteriores ediciones, los participantes han acudido a una clase de Zumba, impartida por Oliber Nestar de Eureka Dance Studio. Además se ha habilitado una zona de juegos y de ciencia para los más pequeños. También se ha contado con la charanga y los trikitilaris de Donostiako Udalaren Musika eta Dantza Eskola para amenizar la jornada.

Después, a las 11.30 horas, se ha celebrado la marcha en modalidad de 'nordic walking', además de a pie. Esta marcha popular, abierta a toda la población en general, ha contado con 1.125 participantes. Esta actividad de un total de tres kilómetros ha contado con la presencia de Jon Insausti, alcalde de San Sebastián; Maite Peña, diputada de Cuidados y Políticas Sociales; miembros del Gobierno Municipal y representantes de diversos partidos políticos, según han explicado desde la organización.

Esta jornada también ha servido para insistir en la importancia de una vida sana a través del deporte y de una alimentación saludable como uno de los elementos fundamentales en la prevención del cáncer, han destacado. Todo lo recaudado irá destinado a que la asociación pueda seguir ofreciendo servicios y atención gratuita tanto a pacientes como a familiares, además de investigar la enfermedad.