Las XIII Jornadas del Autor/a abordarán en Bilbao el éxito de "Patria", el rechazo de manuscritos y el auge del audio

Cartel de las Las XIII Jornadas del Autor/a que se celebrarán este jueves y viernes en Bilbao - ASOCIACIÓN DE ESCRITORES Y ESCRITORAS DE EUSKADI

BILBAO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las XIII Jornadas del Autor/a que tendrán lugar el Bilbao este jueves y viernes, organizadas por la Asociación de Escritoras y Escritores de Euskadi/ Euskadiko Idazleen Elkartea (AEE/EIE), bajo el lema "El autor en el nuevo mundo de la edición", abordarán, entre otros temas el éxito de "Patria", de Fernando Aramburu, el rechazo de manuscritos y el auge del audio "como una puerta de entrada a la lectura".

Este evento, que se desarrollará en el Auditorio del Museo Guggenheim, cuenta con el patrocinio del Gobierno Vasco y CEDRO y la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, el Gremio de Editores Vascos, la Universidad de Deusto, Publishers Weekly y Aránzazu Hoteles.

La inauguración se producirá este jueves, a las 19:00 horas, en el Auditorio del Museo Guggenheim Bilbao, con el encuentro "Una generación, dos maneras de contarla", protagonizado por el escritor Fernando Aramburu y el periodista Miguel Ángel Idígoras, "amigos desde la infancia, compañeros de pupitre hasta la adolescencia, vecinos del mismo barrio humilde de Donosti y, sobre todo, vascos", ha destacado los organizadores, para avanzar que literatura y periodismo se encontrarán en una conversación "sobre la memoria, la sociedad vasca y las distintas maneras de narrar nuestra historia reciente".

La presencia de Fernando Aramburu coincide con el décimo aniversario de la publicación de "Patria", una de las novelas españolas de "mayor repercusión internacional" de las últimas décadas. Desde su aparición en septiembre de 2016, la obra ha vendido más de un millón de ejemplares, ha sido traducida a más de treinta idiomas y ha dado lugar a una "reconocida" adaptación televisiva.

El encuentro también reunirá, entre otros, a Carla Herbertson, Constantino Bértolo o Javier del Puerto, profesionales de la escritura de la edición y del sector cultural, nacionales e internacionales, que analizarán "los grandes retos que afectan actualmente a la creación y al sector editorial: la economía de la atención, el abandono de la lectura, el auge del audio, la inteligencia artificial, el rechazo editorial y la transformación de los libros en propiedades intelectuales con recorrido audiovisual", han adelantado los organizadores.

Según ha señalado la Asociación de Escritoras y Escritores de Euskadi, uno de los temas que aglutinará más interés será "cómo conquistar a los lectores en la economía de la atención". Así, han explicado, en un mundo "saturado de pantallas, plataformas, redes sociales, videojuegos y nuevas formas de ocio", escritores, editores y expertos analizarán cómo conseguir que los libros "encuentren y conserven a sus lectores".

Carla Herbertson, con más de veinte años de experiencia, diez de ellos como productora en la BBC, donde trabajó en programas dirigidos al público infantil y en contenidos para CBeebies, defiende el audio como "una puerta de entrada a la lectura capaz de ampliar el vocabulario, estimular la imaginación, favorecer la accesibilidad y ayudar a que los niños se conviertan en lectores seguros y entusiastas".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Fundador de Kwalia, Javier del Puerto, afincado en Londres, publica obras generadas con IA y posteriormente editadas por profesionales. Su objetivo de largo alcance es llegar a publicar la obra de la primera inteligencia artificial que obtenga el Premio Nobel de Literatura, una ambición que abre "un debate radical sobre autoría, derechos, creatividad y futuro del libro", ha apuntado la asociación.

Por su parte, Carlos A. Scolari, catedrático de Comunicación en la Universitat Pompeu Fabra, especialistas internacionales en cultura digital, ecología de los medios y narrativas, y autor de "Homo mediaticus", analizará cómo compiten actualmente los libros con las plataformas, las redes sociales, los videojuegos y el resto de la oferta de ocio, así como la transformación de la lectura y la creación ante el avance de la inteligencia artificial.

Bajo este lema "El éxito del no", Constantino Bértolo, editor, ensayista y crítico literario, que ha dirigido sellos como Debate y Caballo de Troya, reflexionará sobre "la responsabilidad, el poder y la fragilidad de decidir qué obras llegan a publicarse, sobre el rechazo editorial desde la experiencia de quien ha leído, seleccionado y acompañado a varias generaciones de escritores y, sobre todo, una conversación sobre cuáles son los criterios de selección, los manuscritos descartados y los grandes errores de la historia de la edición".

FUTURO DE LA EDICIÓN

El programa profesional continuará este viernes, desde las 9.30 horas, en la sala Ellacuría de la Biblioteca CRAI de la Universidad de Deusto. A las 10.00 horas, Carla Herbertson y Andrea Rodríguez Möller, editora de audiolibros en Grupo Planeta, participarán en la conversación "Estrategias para no abandonar la lectura" y a las 11.00 horas, la mesa "Inteligencia responsable y al servicio del autor" reunirá a Carlos A. Scolari, Javier del Puerto y Javier Celaya para debatir sobre creación, derechos y futuro del libro ante el avance de la inteligencia artificial.

Además, a las 12.30 horas, Constantino Bértolo e Iñigo García Ureta protagonizarán "El rechazo editorial. El éxito del no", una conversación sobre los criterios de selección, los manuscritos descartados y los grandes errores de la historia de la edición.

A las 13.30 horas, la sesión matinal concluirá con "Tu novela ya no es un libro: es una IP", dedicada a la adaptación de las obras literarias al cine, las series, la animación, el audio y otros formatos. Participarán Miren Berasategi, Javier Sanz y María Eugenia Salaverri.

Por último, a las 16.30 horas, en la Biblioteca Foral de Bizkaia se celebrarán dos talleres prácticos: "Haz que tu obra y tú atraigan la atención de los lectores", impartido por Martín Gómez, y "Marketing de contenidos para comunidades de lectores", dirigido por Aurora Payá Sánchez.