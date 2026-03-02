La XIV edición de la Muestra de Teatro de Humor de Rekalde en Bilbao ofrece cuatro espectáculos durante el mes de marzo

BILBAO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao pone en marcha la edición XIV de la Muestra de Teatro de Humor de Rekalde con cuatro actuaciones en el Centro Municipal del barrio de 6 al 27 de marzo, a cargo de dos compañías de Euskadi, J.B. Pedradas y Beatriz Egizabal, y dos catalanas, Precaria García-La Quebrá y Cía Lolita Corina.

Según ha informado el consistorio, la entrada será libre, con invitación, hasta completar el aforo. Las invitaciones, con un máximo de dos por persona, se pueden recoger desde una hora antes de cada función en el Centro Municipal de Rekalde. Todos los espectáculos, que empezarán a las 19.00 horas, están dirigidos a un público joven y adulto.

El 6 de marzo la compañía Precaria García-La Quebrá ofrecerá el espectáculo "Bailar y otras formas de jugarse la vida", obra que fue elegida ganadora del concurso "Dones Monologuistes Mes que muses" 2023 en el Centre Cultural La Farinera del Clot. La pieza es una mezcla de danza, monólogo y elementos audiovisuales, en la que se reflexiona con humor ácido sobre la precariedad artística, desde la mirada de una bailarina de 40 años.

La compañía Cía Lolita Corina representará el 16 de marzo "Las Gallegas". La obra representa un funeral entrañable y delirante, en el que se refleja la peculiar visión de las artistas sobre el viaje a través de la muerte. Premio del público al mejor espectáculo en la Feria de Teatro Castilla y León 2008, "Las Gallegas" se sitúa en la frontera entre el teatro cómico y el clown.

También se ha programado para el 20 de marzo el espectáculo de J.B. Pedradas "La fiesta fiesta", obra de teatro contemporáneo que presenta a Javier, que despierta en medio de una fiesta y escucha una voz que intenta tranquilizarlo, pero consigue todo lo contrario.

Por último, el 27 de marzo Beatriz Egizabal ofrecerá, en euskera, "Magma mia", un monólogo que analiza la influencia del patriarcado en los cuerpos en el día a día, desde la perspectiva de una mujer de mediana edad.

La Muestra de Teatro de Humor de Rekalde se enmarca en las líneas de acción del Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033, ya que colabora para descentralizar la escena cultural, acercándola a los diferentes barrios de la Villa, además de apoyar el trabajo de las compañías locales y ofrecer a los vecinos una programación de calidad continuada en el tiempo.