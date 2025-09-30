La XVI Euskal Jaia reunirá el sábado música, danzas y gastronomía en Gernika-Lumo

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gernika-Lumo acogerá este próximo sábado la celebración de la XVI Euskal Jaia, con un amplio programa de actividades en el que se combinarán la música, la danza, los deportes rurales y la gastronomía popular, con el objetivo de reivindicar y disfrutar de la cultura vasca en todas sus expresiones.

Según ha informado el ayuntamiento vizcaíno, la fiesta arrancará a las 9.00 horas en la Plaza del Mercado con una feria especial de cocina tradicional, Sukalki, que servirá de anticipo a un día repleto de propuestas.

Al mediodía, el pregón correrá a cargo de Urdaibai Kantagunea Kantuzaleen Alkartearen, seguido del lanzamiento del txupinazo desde la Casa de Cultura. Desde ese momento, las calles de Gernika-Lumo se llenarán de kalejiras, txistularis, dantzaris y trikitilaris, con la participación de grupos locales como Elai Alai Dantza Taldea y la escuela de música Segundo Olaeta.

El ambiente festivo se intensificará con la aparición del tradicional Gargantua a las 12.30 horas, y con el grupo de danza Erregelak Elai Dantza Taldea, a partir de las 13.30 horas en el entorno de Merkurio. La cita gastronómica más esperada será a las 15.00 horas en la Plaza del Mercado: una comida popular con un menú completo que incluye patatas a la riojana, makailoa, postre, vino, sidra y café. El precio será de 21 euros y las entradas podrán adquirirse hasta el 1 de octubre en distintos puntos de la villa.

Por la tarde, la diversión continuará con juegos y deportes rurales para los más pequeños, a las 16.00 horas. Ya entrada la noche, a las 20.30 horas la romería con el grupo Berriztu pondrá el broche festivo en el Pasealeku.

La Euskal Jaia contará también con momentos de encuentro colectivo en los que la música y la danza unirán a todos los participantes, reforzando el carácter popular de la celebración. Desde el Consistorio han subrayado que se trata de una fiesta "que conjuga tradición y convivencia, y que cada año gana en participación popular".

Con esta XVI edición, Gernika-Lumo reafirma su compromiso con la cultura vasca y con un modelo festivo donde "la memoria, la gastronomía y la música popular se entrelazan en un ambiente de alegría compartida", ha indicado.