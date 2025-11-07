La XXII Muestra de Espectáculos Infantiles de Mendizorrotza regresará por Navidad a Vitoria-Gasteiz

Ofrecerá del 26 al 29 de dici (EUROPA PRESS) -

La XXII Muestra de Espectáculos Infantiles del polideportivo de Mendizorrotza de Vitoria-Gasteiz regresará por Navidad para ofrecer del 26 al 29 de diciembre tres espectáculos: 'Peter Pan, un musical muy especial', 'Txiki rock' y 'Gora musika!'.

En un comunicado, la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha subrayado que es "uno de los eventos más veteranos y con mejor acogida de la programación navideña de Vitoria-Gasteiz, no en vano se cumple la 22ª edición este año".

El primero espectáculo será 'Peter Pan, un musical muy especial', el 26 de diciembre a las 18.30 horas, un musical de teatro inclusivo en castellano con una espectacular y colorida puesta en escena, voces en directo y grandes números musicales que hará disfrutar a toda la familia entre piratas, sirenas y hadas (a partir de 3 años).

Al día siguiente, el 27 de diciembre a las 18.30 horas, llegará 'Txiki rock', una experiencia audiovisual que mezcla familia y música rock vasco de mano de grupos como Kortatu, Itoiz y Hertzainak, entre otros, para que los más pequeños disfruten con las canciones que escuchaban las personas adultas en su juventud (a partir de 3 años).

Cerrará la muestra 'Gora musika!', el 29 de diciembre a las 18.30 horas. Oiane y Urko han alegrado la vida de muchas familias con su música en euskera y, en esta ocasión, estarán acompañados de Agustín Barandiaran (Korrontzi) y de Bixente Martínez (Oskorri). En el escenario, además, habrá gigantes y bailarines.

"Cada año estos espectáculos son todo un éxito y una de las propuestas navideñas más queridas por la ciudadanía gasteiztarra, así que invito a las familias de Vitoria-Gasteiz a que se den prisa en hacerse con su entrada y disfruten de este trío de espectáculos tan prometedor", ha dicho la edil.

Todos los espectáculos son a partir de tres años y las entradas tendrán un coste de 5 euros. La venta comienza el 10 de diciembre a partir de las 8.30 horas en la 'web' municipal.