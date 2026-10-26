El XXIIV Seminario Fernando Buesa analizará las amenazas de la democracia en el campus de la EHU

XXIIV Seminario Fernando Buesa - FUNDACIÓN FERNANDO BUESA

VITORIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXIIV Seminario Fernando Buesa se desarrollará los días 29 y 30 de octubre en el Centro de Investigación Micaela Portilla del campus de la EHU de Vitoria-Gasteiz, bajo el título 'La democracia y sus amenazas. Retos y alternativas de futuro analizará las amenazas de la democracia', organizado por la Fundación Fernando Buesa Blanco y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda.

En una nota han señalado que, como fundación en recuerdo de víctimas del terrorismo e instituto dedicado a la Historia Contemporánea, proponen esta reflexión en su compromiso de "defender la democracia, el pluralismo social y político y al Estado de derecho".

Según han comentado, los países que hoy viven en democracia plena o aceptable son "cada vez menos", ya que "los líderes fuertes se multiplican y sus formas de hacer política se normalizan", con "valores anteriores tenidos por positivos en la relación entre individuos, organizaciones o países que son sustituidos por sus inversos".

Una situación a la que han añadido "la velocidad y distorsión" que imprimen las nuevas tecnologías a la hora de tomar decisiones y de generar opinión.

"Frente a estas tesis, se impone una reflexión eficaz, pragmática y aplicable que formule como alternativa una renovación del pacto social en que se apoya la democracia. Un debate que pasa por resolver si nos vale con las ideas tradicionales o si estas deben ser sometidas a una profunda revisión para actualizar el corpus político de la democracia para el mundo real en que estamos viviendo ya", han manifestado.

Estas cuestiones son las que se tratarán en esta XXIV edición de los seminarios Fernando de mano de analistas y estudiosos de primera fila, con la idea "no solo de conocer, sino también de formular propuestas para recuperar el terreno perdido en la defensa de la democracia".