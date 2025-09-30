La XXIV 'Hiru Haundiak' se celebrará el 11 de octubre con 101 kilómetros por las cimas entre Asparrena y Zuia

La prueba organizada por la Sociedad Excursionista Manuel Iradier contará con un total de 1.000 participantes

La Sociedad Excursionista Manuel Iradier, con el apoyo principal de Fundación Vital, ultima todos los detalles para el retorno de la 'Hiru Haundiak', el sábado, 11 de octubre, pionera entre las carreras de gran fondo por montaña de todo el Estado, que en esta edición presenta cambios en un recorrido de 101 kilómetros con salida y llegada de las localidades alavesas de Araia y Murguia, respectivamente.

La presentación ha tenido lugar este jueves en Vital Fundazioa Kulturunea con presencia de la principal entidad colaboradora, Fundación Vital, y también de las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Gobierno Vasco, además de ayuntamientos, juntas administrativas, empresas colaboradoras y comité organizador de la 'Hiru Haundiak'.

Un total de 1.000 participantes de los 3.000 inscritos y 500 personas voluntarias serán protagonistas en pocos días en el histórico paso por las tres cimas más altas de Euskadi: Aizkorri, Anboto y Gorbea. Un recorrido que en esta 24ª edición presenta varias novedades.

En este sentido, el presidente de la Excursionista, Fernando Casi, ha señalado "el cambio de salida y meta"; así como "la mejora de algunos pasos y la consiguiente señalética". "Modificamos la salida y llegada a meta, siendo Araia (Asparrena) el punto de partida, el día 11 a las 0.00 horas, y Murgia (Zuia), la meta que empezará a recibir las primeras llegadas desde las 10.00 horas del mismo sábado", ha indicado.

Por su lado, Ibañez de Opacua ha subrayado que la prueba "es la carrera de gran fondo referente en el País Vasco, una prueba que todo amante de la montaña y corredor de 'trail' quiere hacer". "Es una de las pruebas de ultradistancia de mayor exigencia y popularidad del Euskadi, en la que miles de personas aspiran a participar en un entorno natural único con el que disfrutar en un ambiente de escrupuloso respeto medioambiental", ha añadido.

Las tres cimas a superar se encuentran en los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, cuyas Diputaciones Forales también colaboran con la 'Hiru Haundiak'. Así lo ha destacado la diputada de Deporte en Álava, Ana del Val. "Los alaveses no solo destacan por un elevado índice de práctica deportiva, sino que también contamos con una orografía y naturaleza excepcionales que nos convierten en el escenario ideal para albergar eventos de esta magnitud. Un recorrido que destaca tanto por su dureza como por la extraordinaria belleza natural de nuestros paisajes", ha dicho.

Por su parte, Gorka Iturriaga, director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, ha querido agradecer a la organización por "seguir siendo una prueba con tradición, pero en constante evolución". "El propio lehendakari destacó la importancia del bienestar emocional, el sentido de comunidad y sentimiento de pertenencia al país, y estos son retos que 'Hiru Haundiak' lleva en su ADN. El deporte y la actividad física como elementos fundamentales para la transformación social, siempre en positivo", ha valorado.

En representación de Gipuzkoa, la directora foral de Turismo, Libe Otegui, ha enfatizado "el impulso de iniciativas que refuercen la creación de nuevos itinerarios, colaboración con clubes y entidades deportivas, y promoción de eventos y carreras que sitúen a Gipuzkoa en el mapa internacional del deporte de montaña".

La organización ha resaltado "la extraordinaria colaboración" de las localidades por donde pasa la prueba y que son tan importantes para el perfecto desarrollo de la misma y con una seña de identidad que define a la Excursionista Manuel Iradier: "el respeto escrupuloso del entorno medioambiental".

Al respecto, ha recordado que 'Hiru Handiak' atraviesa los Parques Naturales de Aizkorri-Aratz, Urkiola y Gorbea, lo que obliga a extremar hasta el más mínimo detalle para evitar el mínimo impacto medioambiental.

101 KILÓMETROS

La cita del 11 de octubre dará comienzo de madrugada, a las 0.00 horas, desde Araia. A partir de ahí, tras afrontar la ascensión al Aitzgorri, en una hora (atendiendo al previsible primer paso), quienes participan pasarán seguidamente por Leviar-Axpuru (2.15 horas), Landa (4.10 horas), Puerto Kruzeta (5.10 horas), Anboto (6.18 horas), Otxandio (7.02 horas), Zubialde (8.31 horas), Gorbea (9.26 horas) y primera llegada a la meta de Murgia sobre las 10.23 horas. En total, 101 kilómetros superando las cimas más emblemáticas del País Vasco y por entornos realmente bellos y naturales.

Del total de participantes, la gran mayoría son de Euskadi, así como de otras zonas geográficas del resto del Estado y del extranjero (13%). En cuanto a género, las 'korrikalaris' han incrementado su presencia con cerca de un 19%.

La Sociedad Excursionista Manuel Iradier, como muestra de agradecimiento al apoyo que recibe de su entorno, contribuye colaborando con una causa solidaria, en este caso con la ONG Banco de Alimentos, con el "objetivo de cero residuo". Asimismo, la organización ha comentado que este año se ha incrementado el volumen de productos locales en los avituallamientos, gracias a un acuerdo con Hazi Fundazioa.