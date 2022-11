Yolanda Díaz pide a la CEOE que vuelva a la mesa de diálogo porque "hay que subir los salarios sustancialmente"

BILBAO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno español, Yolanda Díaz, ha reclamado a la CEOE que vuelva a la mesa de diálogo porque "hay que subir los salarios y mejorarlos sustancialmente". Además, ha avanzado que convocará la mesa para aumentar el SMI cuando el informe de los expertos esté concluido y se conozca el cierre del impacto de la inflación.

Díaz ha comparecido en rueda de prensa en el Palacio Euskalduna, junto a la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia Mendia, y el comisario de la UE para el Empleo y los Derechos Sociales, Nicolas Schmit, en el marco de la Cumbre sobre Lugares de Trabajo Saludables 2022.

En el turno de preguntas, le han emplazado a explicar por qué no ha hecho públicos los tres informes de investigación sobre el salario mínimo (SMI), que se han conocido por algunos medios informativos.

La ministra ha asegurado que su Ministerio "nunca" hace públicos los informes, que se abordan para tomar distintas decisiones. "En el tiempo que llevo, en todas las materias, tengo multitud de informes porque me rodeo de criterios técnicos y docencia a mi alrededor", ha explicado.

Según ha puntualizado, "esto es lo normal, no en este Gobierno, en los anteriores también". "He pedido, como en muchísimas otras materias, también en la siniestralidad, muchísimos informes", ha continuado, a la vez que ha lamentado que "se han filtrado". "No es mi estilo, como saben", ha agregado.

Por otra parte, ha asegurado que sigue "con muchísima atención" el congresos de la patronal española desarrolla en el país, porque en este tipo de actos "se toman decisiones claves". Por ello, "más allá de desearle suerte al señor Garamendi", ha añadido que "está siguiendo el debate de la CEOE con muchísima atención".

Ha recordado que mantiene abiertas otras mesas de diálogo, la de prácticas laborales en las empresas o la de formación, y ha advertido de que no se levanta de la mesa "jamás". "No doy por perdido nunca nada jamás", ha dicho.

Yolanda Díaz ha adelantado que va a convocar la Mesa "cuando el comité de expertos culmine sus tareas científicas", que incluye actualizar sus cálculos con las rentas salariales de 2022 y que calibre el impacto del incremento del SMI en la pobreza.

Tras hacer público ese informe, más el cierre del impacto de la inflación, convocará la Mesa de Diálogo para incrementar el salario mínimo en España.

"Yo siempre trabajo para alcanzar un acuerdo, incluso aunque a veces uno pierda posiciones. Por tanto, me voy a sentar en esa mesa cumpliendo con el artículo 27 del Estatuto de los trabajadores en nuestro país, que dice que se revalorizarán los salarios el salario mínimo en España en cuatro factores: el primero de ellos, la inflación; el segundo la participación de la rentas salariales en la renta nacional; el tercero de ellos la productividad y el cuarto de la coyuntura económica del momento", ha enumerado.

Según la ministra, "con todos estos cuatro intereses que nos muestra una vieja ya legislación española de un texto" que también pretende reformar, el Gobierno "tomará una decisión final".

SUBIDA SALARIAL

Yolanda Día ha aprovechado la ocasión para reclamar una subida de salarios y recordar que "está bloqueada la mesa de la AENC (Acuerdo Empleo y Negociación Colectiva)", ha pedido a los agentes sociales "que vuelvan".

"Llevan sin sentarse en la negociación global de los salarios y otros aspectos muy relevantes en esa mesa, no solamente en salarios sino en otras materias que son de gran importancia para los trabajadores, las empresas de nuestro país. Bueno, que vuelvan a la misma", ha reclamado.

Según la vicepresidenta, los convenios colectivos firmados "a día de hoy" en España "están alejadísimos de los que, a estas mismas fechas se habían registrado" el año pasado.

"Por tanto, sí, hay un bloqueo en la negociación que impide subir los salarios en nuestro país, y vuelvo a señalar que es clave que, ante el golpe tan fuerte de la inflación y las rentas salariales, se vean sustancialmente mejorados", ha concluido.