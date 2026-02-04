Yurdana Burgoa, nombrada directora general de Last Tour en sustitución de Alfonso Santiago, que pasa a presidir el grupo

Yurdana Burgoa - LAST TOUR

SAN SEBASTIÁN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Yurdana Burgoa ha sido nombrada nueva directora general de Last Tour en sustitución de Alfonso Santiago, fundador y principal accionista, que pasa a ejercer como presidente tras este cambio en la estructura del grupo empresarial.

El Grupo Last Tour ha aprobado un cambio en la estructura de la compañía, tras un proceso de transición "cuidadosamente planificado", según ha explicado en un comunicado.

De este modo, Yurdana Burgoa asumirá el cargo de directora general, liderando la estrategia ejecutiva y operativa de la organización. Desde Last Tour han destacado su "trayectoria, visión y capacidad para impulsar proyectos de alto impacto" que la hacen "la persona idónea para dirigir esta nueva etapa de crecimiento y consolidación, guiando las decisiones fundamentales de la empresa".

Burgoa ha sido en el último año adjunta a director general en Last Tour y directora de Desarrollo de Negocio y Asuntos Públicos de la empresa. Además, durante ocho años y medio fue jefa de gabinete y coordinación del Departamento de Economía y Hacienda, en el Gobierno Vasco y también ha sido consejera de la Agencia Vasca de Internacionalización Basque Trade & Investment, en la Asamblea General del Basque Research and Technology Alliance y miembro del Consejo Asesor de Colectividades Vascas en el exterior.

Por su parte, Alfonso Santiago, fundador y principal accionista, pasará a ocupar la presidencia. Desde esta posición, "asegurará la coherencia entre la misión, los valores y el rumbo corporativo", según las mismas fuentes.

El Grupo Last Tour cuenta con distintas líneas de negocio y su pilar es la promotoría de la música en vivo desde hace más de 20 años. De hecho, es la mayor promotora musical independiente de España, organizadora de festivales como el Bilbao BBK Live, Azkena Rock Festival, Meo Kalorama y Pirineos Sur, entre otros.

También organiza giras de artistas internacionales de primer nivel -más de 500 conciertos al año- y tiene un papel destacado en la industria musical vasca, estatal e internacional. Junto a ello, desarrolla el congreso de industria musical BIME, que este año celebrará su 14 edición en Bilbao y su 5 edición en Bogotá.

Last Tour cuenta con más de 120 personas empleadas, su sede está en Bilbao y tiene delegaciones en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Lisboa y Bogotá, y en 2026 abrirá sede en México.

La gestión de espacios culturales es otra de las líneas de actividad, con locales en el País Vasco, Navarra y Madrid; y con nuevos proyectos previstos para 2026 y 2027. Además, cuenta con una editorial Liburuak, que tiene más de 45 títulos publicados y con la discográfica Oso Polita.