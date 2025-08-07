Zambrana (Álava) roza los 38 grados y marca la temperatura más alta de Euskadi

VITORIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad alavesa de Zambrana ha marcado este jueves la temperatura más alta de Euskadi con 37,9 ºC, mientras en Valdegovía se ha llegado a 36,7 ºC, en Moreda se han anotado 36,2 ºC, y en Kanpezu 36,1 ºC, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El calor persistirá en Euskadi este viernes y sábado con temperaturas que podrían alcanzar entre 35 y 37 grados. Este viernes, también entre las 13.00 y las 20.00 horas, se espera que las temperaturas máximas ronden los 36 grados en la zona de transición y los 37 en la zona del eje del Ebro, mientras que en la zona costera serán de 27 y de 32 en la zona cantábrica interior.

El calor se extenderá al menos hasta el sábado, con máximas de hasta los 35 grados en las principales horas del día, con diez grados menos en el litoral.