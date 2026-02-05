Zarautz (Gipuzkoa) se suma al proyecto Latidos mariposas para visibilizar la violencia vicaria

Zarautz se suma al proyecto Latidos mariposas. - AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ

SAN SEBASTIÁN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Zarautz (Gipuzkoa) se ha sumado al proyecto 'Latidos Mariposas', una iniciativa de sensibilización impulsada por Itziar Prats e Isabel Martínez para visibilizar la violencia vicaria, "una de las expresiones más extremas de la violencia machista", a través de la elaboración de mariposas solidarias.

La edil zarauztarra de Igualdad, Gloria Vázquez, ha señalado que sumarse a este proyecto "es una forma de decir alto y claro que Zarautz no mira hacia otro lado ante la violencia vicaria".

Según ha explicado, el objetivo es "visibilizar esta realidad y acompañar, desde lo colectivo, a las mujeres que la sufren". Según ha explicado, este proyecto nace de la experiencia personal de Itziar Prats, tras el asesinato de sus dos hijas por parte de su padre y se articula como "un espacio de memoria, denuncia y concienciación colectiva".

"A través de la creación de mariposas, símbolo de vida y recuerdo, la iniciativa busca generar una reflexión social profunda sobre la violencia vicaria", ha explicado.

En Zarautz, esta iniciativa cuenta con la implicación activa de los colectivos de mujeres que colaboran en la Casa de las mujeres. Así, el grupo de mujeres que se reúne semanalmente allí para coser, el grupo de punto terapia, las mujeres que participan en SOS Racismo, así como el colectivo de mujeres de Garagune, elaborarán mariposas para "visibilizar la violencia vicaria y generar una respuesta colectiva desde el cuidado, la memoria y la solidaridad".

Vázquez ha esperado que la ciudadanía de Zarautz se sume a esta iniciativa solidaria creando sus propias mariposas y entregándolas en la Emakumeen etxea a lo largo del mes de febrero. "Se pueden utilizar materiales diversos, como papel, tela o lana", ha añadido.

Para facilitar la participación, se han organizado dos talleres abiertos para aprender a realizar mariposas, que serán guiados por Susana Esparza, el 11 de febrero, de 17.00 a 19.00 horas y el 12 de febrero, de 11.00 a 13.00 horas.

Además, dentro de esta programación, Itziar Prats e Isabel Martínez, creadoras del proyecto, estarán en Zarautz el 6 de marzo, en el Cine Modelo, donde compartirán su experiencia y ofrecerán una charla sobre la violencia vicaria.

El 7 de marzo participarán en un acto público en la plaza de la Emakumeen Etxea, como cierre simbólico y comunitario de la iniciativa. Tanto el Cine Modelo como la plaza se decorarán con las mariposas realizadas colectivamente durante el mes de febrero. Los centros escolares de Zarautz están invitados a participar en esta iniciativa.