Zarautz, Zumarraga, Tolosa y Lasarte-Oria tendrán pantallas gigantes y fan zones para la final de Copa del Rey

Mikel Oyarzabal of Real Sociedad celebrates after scoring the team's first goal during the second leg of the Copa del Rey semifinal match between Real Sociedad and Athletic Club at Anoeta on March 5, 2026, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

SAN SEBASTIÁN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Departamentos de Cultura y Deportes, Sostenibilidad y Movilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa organizarán el 18 de abril, día de la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, cuatro fan zones en Zarautz, Zumarraga, Tolosa y Lasarte-Oria, con el objetivo de "acercar el ambiente de esta gran cita deportiva" a distintos puntos del territorio y "generar espacios de encuentro, celebración y convivencia" en torno al fútbol.

Así, el Departamento de Sostenibilidad aportará 'merchandising' para dinamizar la jornada, y el de Movilidad reforzará los servicios de Lurraldebus en esos municipios para que todas las personas que así lo deseen puedan acercarse a disfrutar de las actividades preparadas "de forma cómoda, asequible, segura y sostenible".

La programación prevista combinará animación de calle, actividades para todos los públicos y la retransmisión en directo del partido en pantallas gigantes instaladas en cada una de las fan zones. Así, entre las 17.30 y las 19.30 horas una charanga recorrerá las calles de cada localidad para "ir calentando el ambiente y animar a la ciudadanía a sumarse a la jornada", han apuntado desde la institución foral.

Posteriormente, de 19.30 a 20.30 horas, la charanga continuará en la propia fan zone, donde se concentrará la actividad previa al encuentro y donde estarán ubicadas las pantallas gigantes para seguir la final, que comenzará a las 21.00 horas. Además de la música y la animación, las fan zones contarán con DJs, hinchables, pintacaras y varias sorpresas pensadas para que familias, cuadrillas y aficionados de todas las edades.

La diputada de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez, ha destacado que esta iniciativa busca "llevar la emoción de una final histórica a diferentes municipios del territorio y hacer que esta jornada se viva de manera compartida, abierta y cercana". "Queremos que la final no se quede solo en quienes puedan desplazarse al estadio o a la ciudad en la que se dispute, sino que toda Gipuzkoa tenga la oportunidad de sentirla, celebrarla y vivirla colectivamente", ha afirmado.

Álvarez ha remarcado también que "el deporte es una herramienta de cohesión social, de identidad compartida y de convivencia", y ha añadido que "desde las instituciones públicas también nos corresponde generar las condiciones para que grandes acontecimientos como este puedan disfrutarse de forma accesible, segura y en igualdad de oportunidades en todo el territorio".

Por su parte, la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, ha explicado que habrá autobuses de Lurraldebus preparados para reforzar las líneas regulares, posibilitando "que todas las personas que así lo deseen puedan disfrutar de esta gran cita en cualquiera de los cuatro puntos en los que se van a programar actividades, sin necesidad de depender de un vehículo privado".