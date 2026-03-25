Zarzalejos (PP) pide a la Comisión Europea condenar un "grave episodio de enaltecimiento del terrorismo" en la Korrika

BILBAO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos ha remitido una carta al comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, en la que solicita a la Comisión Europea una "condena clara y pública" ante lo que califica como un "grave episodio de enaltecimiento del terrorismo y revictimización ocurrido recientemente en el País Vasco", al paso de la Korrika.

En su escrito, Zarzalejos alerta de que durante una de las etapas de la Korrika, la carrera popular que recorre durante varios días el País Vasco y Navarra "con el presunto objetivo de promover el euskera, un menor portó el testigo mientras vestía una camiseta con la imagen del asesino de Tomás Caballero, exconcejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en Pamplona, asesinado por ETA".

Según recuerda, la Korrika ha sido utilizada "en repetidas ocasiones por ciertos grupos para enaltecer a miembros de la organización terrorista ETA", lo que constituye una "forma particularmente inquietante de trivialización y legitimación de la violencia terrorista", agravada por la participación de un menor, y advierte de la "persistencia" de este tipo de conductas.

El representante popular enmarca este episodio en una serie de acontecimientos recientes que, a su juicio, resultan "preocupantes, entre ellos el ataque a la sede del Partido Popular en Bilbao y la excarcelación anticipada de presos de ETA, cuestiones sobre las que ya ha informado previamente a la Comisión".

Asimismo, subraya que la Korrika recibe financiación pública, lo que "plantea dudas sobre el uso de fondos para actividades que podrían contribuir a difundir mensajes de enaltecimiento del terrorismo".

El también presidente de la comisión de Libertades invoca la reciente revisión de la Directiva europea sobre víctimas, que contempla este tipo de actos como posibles formas de victimización secundaria, al reabrir el sufrimiento de las víctimas y sus familias, e insta a los Estados miembros a perseguir estas conductas.

Por todo ello, Zarzalejos pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta estos hechos y reitere su compromiso con la "dignidad de las víctimas del terrorismo y la defensa de los valores fundamentales de la Unión".