Zinebi 68 homenajea al 'Monumento a Arriaga' en su cartel, obra de Jesús Mari Lazkano

Cartel de Zinebi - ZINEBI

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao-Zinebi, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ha presentado el cartel de su 68ª edición, obra del artista Jesús Mari Lazkano. La imagen toma como referencia el 'Monumento a Arriaga', de Francisco Durrio, y traslada al ámbito cinematográfico la figura de Euterpe, musa de la música. El Festival se celebrará en Bilbao del 20 al 27 de noviembre.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, el homenaje responde a dos acontecimientos vinculados a la vida cultural de la Villa. Por una parte, la apertura de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao Museoa, en cuyo nuevo atrio el 'Monumento a Arriaga' ocupa una posición central. Por otra, la conmemoración en 2026 del segundo centenario del fallecimiento de Juan Crisóstomo de Arriaga, el compositor bilbaíno al que está dedicada la escultura.

En el cartel, la figura adquiere un tono dorado, evocador de algunos de los trofeos icónicos del séptimo arte, y su silueta se recorta contra un cielo oscuro. La lira que Euterpe sostiene en la escultura original ha sido sustituida por una bobina de celuloide de 16 mm. Con este cambio, el cine ocupa el lugar de la música en la obra de Durrio.

La composición conserva el protagonismo de la figura y concentra la atención en su postura y en el objeto que sostiene. El contraste entre el dorado y el fondo oscuro acentúa su presencia: Euterpe se muestra orgullosa y firme, pero, al mismo tiempo, completamente expuesta.

En esa tensión se sitúa la propuesta de Lazkano. La imagen evoca la fuerza y el esfuerzo que exige hacer cine, junto con la entrega de la obra al espectador y la vulnerabilidad inherente a cualquier forma de creación artística. El cartel reúne así la memoria del compositor, la escultura de Durrio y el lenguaje cinematográfico en una reinterpretación concebida para Zinebi 68.