Zinema Gaur vuelve al centro Montehermoso de Vitoria-Gasteiz con un ciclo de cine contemporáneo

VITORIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Zinema Gaur regresará al Centro Cultural Montehermoso de Vitoria-Gasteiz con propuestas de cineastas que marcan tendencia en el cine contemporáneo actual. En la sala Ortuño se exhibirán películas en versión original subtitulada de nombres tan reconocidos como la alemana Angela Schanelec, la italiana Alice Rohwachter o la india Payal Kapadia, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

A las proyecciones se suman otras actividades complementarias como la presentación de 'Secaderos', el primer largometraje de la directora y productora granadina Rocío Mesa. La cineasta también impartirá un taller de cine sin cámara en el que se trabajará con material fílmico de todo tipo que se modifica con diferentes técnicas obteniendo un montaje diferente al original.

Asimismo, el cineasta vasco Pello Gutiérrez presentará su última película 'Erreplika', premiada en el Zinemaldia 2024. Completa la oferta el pase especial en el claustro de Montehermoso del film 'My Mexican Bretzel', con música en directo del compositor y productor bilbaíno Jon Aguirrezabalaga, conocido por su larga trayectoria con We Are Standard, que adoptó el nombre de Zabala. Esta sesión se hará en colaboración con Bernaola Zikloa.

El ciclo se desarrollará entre los meses de noviembre y diciembre, y todas las actividades son gratuitas. El acceso a las proyecciones es libre hasta completar aforo, pero tanto para el taller de cine sin cámara como para la proyección de 'My Mexican Bretzel' + Zabala será necesaria inscripción previa o reservar invitaciones.

La concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha explicado que con la recuperación de este programa, Montehermoso "reafirma su apuesta por la creación contemporánea, los proyectos experimentales y el cine de autor".