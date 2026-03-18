La Zona de Bajas Emisiones de Vitoria evita ya 10,65 toneladas de CO2 y reduce a la mitad los coches más contaminantes - AYTO.VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Zona de Bajas emisiones (ZBE) de Vitoria-Gasteiz ya está produciendo una reducción real de las emisiones asociadas al tráfico en el centro de la ciudad, desde los seis primeros meses que se puso en funcionamiento. En este periodo se ha evitado la emisión de aproximadamente 10,65 toneladas de CO2 vinculadas a la circulación de vehículos en las calles incluidas en la ZBE. Una cifra que equivale aproximadamente al CO2 que emitiría un coche al dar dos vueltas completas al mundo, según ha informado el Ayuntamiento.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha presentado esta mañana el balance de la ZBE en el Ayuntamiento de la capital alavesa, y ha señalado que "los primeros datos empiezan a mostrar que la medida está cumpliendo su objetivo: mejorar la calidad ambiental del tráfico que circula por el centro".

Los datos aportados por la edil muestran un cambio en el tipo de vehículos que circulan por el centro. Antes de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones; aproximadamente el 9% de los vehículos que accedían a estas calles no tenían etiqueta ambiental. En la actualidad ese porcentaje se ha reducido hasta el 4%. Esto significa que hoy circulan por el centro prácticamente la mitad de vehículos sin etiqueta ambiental que hace seis meses, mientras aumenta progresivamente la presencia de vehículos con etiquetas ECO y CERO emisiones.

"Una Zona de Bajas Emisiones no busca necesariamente que haya menos coches; lo que busca es que los coches que circulan contaminen menos. Y eso es exactamente lo que estamos empezando a ver en Vitoria-Gasteiz", ha señalado la concejala.

El Ayuntamiento destaca además el volumen de exenciones tramitadas desde la puesta en marcha de la ZBE. En total, se han gestionado más de 11.200 por el sistema, la inmensa mayoría de forma automática. El resto corresponden a situaciones específicas contempladas en la ordenanza, como personas con movilidad reducida, niveles de renta o accesos a garajes en la propia zona.

En términos de volumen de tráfico, el número de vehículos que circulan por las calles incluidas en la ZBE se mantiene en niveles similares a los existentes antes de la implantación de la medida. El Ayuntamiento recuerda que la Zona de Bajas Emisiones se ha implantado en áreas donde el tráfico ya estaba regulado desde hace años, como el Ensanche y el Casco Medieval, donde existen numerosas calles peatonales y limitaciones de acceso previas.

Los datos analizados por el Ayuntamiento muestran además que la implantación de la ZBE no ha generado un "efecto desplazamiento" del tráfico hacia las calles del entorno. En las vías colindantes no se aprecia un incremento del volumen de vehículos y, al igual que ocurre dentro de la zona, también se observa una reducción del peso de los vehículos más contaminantes, que pasan aproximadamente del 11% al 8%.

La distribución del tráfico dentro de la propia ZBE se concentra principalmente en algunos ejes concretos. De los aproximadamente 4.700 vehículos que atraviesan diariamente la zona, más de una cuarta parte lo hacen por Portal del Rey, con unos 1.200 vehículos al día. A continuación se sitúan General Álava, con unos 855 vehículos diarios, y la calle Prado, con 812. En cuarto lugar aparece la calle San Antonio, con unos 500 vehículos al día.

Junto a la implantación de la ZBE entró en vigor el régimen sancionador, por incumplimiento de la normativa, a mediados del pasado mes de diciembre. Desde entonces, se han tramitado un total de 637 sanciones, lo que equivale a una media de en torno a 8 sanciones al día. Esta cifra representa apenas un 0,3% del total de accesos registrados en la zona.

El Ayuntamiento ha recordado que la Zona de Bajas Emisiones forma parte de la estrategia de movilidad sostenible que el Consistorio viene impulsando desde hace años para avanzar hacia una ciudad con menos contaminación, menos ruido y más calidad de vida. "Vitoria-Gasteiz lleva años apostando por una movilidad más sostenible. La ZBE es un paso más dentro de ese camino hacia una ciudad más saludable y con un espacio público cada vez más pensado para las personas", ha afirmado.

Según ha informado el Ayuntamiento, además, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones continuará en los próximos años. La segunda fase está prevista para septiembre de 2027 con la incorporación de nuevas calles de la ciudad.