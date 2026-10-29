Zupiria afirma que hay 25 manifestaciones para este fin de semana y avisa que hay gente que quiere "provocar disturbios"

Archivo - El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria - David de Haro - Europa Press - Archivo

VITORIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha informado que hay 25 manifestaciones previstas para este próximo fin de semana y ha advertido que hay gente que quiere "provocar disturbios". Además, ha dicho que desconoce lo que es "el fenómeno 'Blocus'", que ha realizado en redes convocatorias en Euskadi, y ha apuntado que "las Policías y Cuerpos de Seguridad del Estado español están intentando analizar, tanto los incidentes que se han producido, como este fenómeno que se está produciendo en redes y que no sabemos a qué responde".

Cuestionado al respecto en la rueda de prensa de presentación de la séptima convocatoria conjunta de la Euskal Polizia, Zupiria ha contestado que, ante estas convocatorias, "la Ertzaintza hará lo que tenga que hacer".

"Como a cualquier padre y ciudadano de este país, también me han llegado mogollón de cosas a través de las redes sociales donde supuestamente se habla de grupos que van a quemar el país, que van a hacer no sé cuántas cosas, que van a atraer a no sé qué tipo de gente, pero no sé de qué estamos hablando. Ante eso, la Ertzaintza hará lo que tenga que hacer y garantizará el orden en esta sociedad", ha manifestado.

CONVOCATORIAS DE FIN DE SEMANA

El consejero de Seguridad ha informado que hay convocadas un total de 25 manifestaciones o concentraciones para este fin de semana en Euskadi, y ha advertido a sus convocantes que "puede haber gente que se acerque y se incorpore a diferentes manifestaciones con el objetivo de provocar disturbios".

Tras señalar que "todos tenemos que asumir la situación que estamos viviendo", ha señalado que "la Ertzaintza va a garantizar el derecho de expresión y la libertad de manifestación que todos tenemos", pero ha demandado "asumir todos la responsabilidad de que esas manifestaciones y esas demostraciones se desarrollen de acuerdo al objetivo para el que han sido convocadas y de acuerdo a la ley".