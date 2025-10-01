Zupiria defiende el nombramiento de Goikolea y el "exigente" modelo de selección de nuevos ertzainas en Arkaute

El consejero de Seguridad ha explicado que la Academia "necesitará cambios porque necesita adaptarse" a los cambios en la sociedad, los nuevos riesgos climáticos y a las nuevas formas de delincuencia - JAVIER MARTIN-PARLAMENTO VASCO

EH Bildu advierte de que el relevo en la cúpula de la Academia Vasca de Policía evidencia el "conflicto interno" que existe en el centro

VITORIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha defendido el modelo de funcionamiento de la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute (Álava), así como el nombramiento de Jon Goikolea como nuevo director de este centro, y ha lamentado la actitud de quienes pretenden "cuestionar" la labor que desarrollan aquellos que se encargan de seleccionar y formar a los nuevos agentes de la Ertzaintza, un proceso que --según ha destacado-- ha de ser "exigente" para garantizar la capacidad de los nuevos policías.

Zupiria ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para informar, a petición de EH Bildu, sobre el relevo en la cúpula de Arkaute que se ha producido tras la dimisión de la anterior responsable del centro.

El parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea ha recordado que, este pasado verano, Miren Dobaran y Amaia Angulo dejaron sus puestos como principales responsables de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, cuando no habían cumplido un año en sus cargos.

Ortiz de Guinea ha afirmado que esta "dimisión repentina" evidencia que en la Academia "hay un problema grave" y que el relevo en la cúpula de Arkaute se debe a un "conflicto interno". Además, ha cuestionado que lo ocurrido sean realmente unas dimisiones, al considerar que podría tratarse de unos "ceses disfrazados" por las "presiones" recibidas ante las políticas "transformadoras" que ambas responsables trataron de impulsar.

En su intervención, Zupiria ha expresado su "agradecimiento" a la labor desarrollada por Dobaran y Angulo, y ha recordado que ambas ya expusieron en su momento los motivos de su decisión, por lo que ha lamentado que cada partido político haya querido llevar la interpretación de lo ocurrido "a su punto de vista".

"ADAPTARSE A UN NUEVO MUNDO"

El consejero ha añadido que "las formas de delincuencia están cambiando"; que el cambio climático "plantea nuevos retos en el ámbito de las emergencias"; y que "el avance de la tecnología y la digitalización suponen nuevos riesgos", de forma que los profesionales de la seguridad "necesitan formación para este nuevo mundo". "Los responsables del servicio público de seguridad también deben adaptarse a este nuevo mundo", ha añadido.

"La Academia necesitará cambios porque necesita adaptarse al contexto que vivimos y tener capacidad de hacerlo; es algo totalmente necesario, imprescindible para poder cumplir de forma adecuada con su cometido", ha añadido.

En este sentido, ha defendido la reciente designación de Jon Goikolea como nuevo director general de la Academia. "Es una persona conocida en el Departamento de Seguridad y tiene una gran experiencia en este ámbito", ha afirmado Zupiria, que ha recordado que Goikolea formó parte en su día del entonces denominado Departamento de Interior", y que aquella experiencia, junto a la que "ha recabado desde entonces", supone "un gran valor" a la hora de afrontar sus nuevas responsabilidades.

"NO ES NECESARIO SABER TÉCNICAS POLICIALES"

Zupiria ha añadido que "la principal cualidad que hace falta para dirigir la Academia no es ser policía ni conocer de técnicas policiales", sino "la capacidad de dirigir un equipo compuesto por profesionales". "No es necesario que el director general de Arkaute sepa de técnicas policiales; creo que su cometido es otro", ha señalado.

Por otra parte, ha destacado el hecho de que después de la creación de la academia de Arkaute hace 43 años, la izquierda soberanista "ha mostrado por primera vez interés" por este centro formativo. "Han dado un paso importante y así se lo reconozco; espero que sea para el bien de todos y todas", ha añadido.

SENTENCIAS "FAVORABLES"

Además, ha recordado que, el hecho de que se cuestionen los procesos selectivos y formativos en la Ertzaintza, "no es una novedad". De esa forma ha explicado que, desde 1993, se han emitido 68 sentencias relativas a estos procesos, de las que 64 "han sido favorables al procedimiento seguido por la Academia". Asimismo, ha indicado que las sentencias que han analizado los aspectos relativos a la actitud "valoran favorablemente los procedimientos utilizados en los procesos de selección y formación".

El consejero ha defendido el modelo de funcionamiento actual de Arkaute, dado que "la selección y formación de una ertzaina debe ser exigente".

"Es la única forma de llevar a la calle a profesionales formados y competentes para ayudar y protegernos", ha indicado, para precisar a continuación que "la actitud que deben tener los ertzainas debe estar directamente relacionada con la prestación de un servicio público, como la seguridad", en el que los agentes "deben mostrar cercanía y respeto, compromiso, esfuerzo, constancia y ánimo de cooperación".

Zupiria ha añadido que aunque se puede "discutir y criticar" la labor del Departamento de Seguridad y de los responsables políticos de Arkaute, "no es de recibo" que se utilice este asunto para "cuestionar la profesionalidad de quienes durante cuatro décadas han preparado a los agentes de la Euskal Policía y al personal de emergencias de los tres territorios históricos y las capitales vascas".

Por su parte, la parlamentaria del PP Ainhoa Domaica ha afirmado que la renuncia de Dobaran y Angulo cuando apenas llevaban un año en el cargo fue una "sorpresa", y ha considerado que lo ocurrido responde a las "tensiones" existentes en el seno de la Academia. Además, ha propuesto que el director o directora de la Academia "sea un funcionario de carrera de la Ertzaintza en su escala superior".

La única representante de Vox en el Parlamento, Amaia Martínez, ha criticado la "excesiva politización" y la "nula profesonalidad" de los cargos seleccionados para dirigir la Academia, incluidos Dobaran y Goikolea.

"CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO"

Por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, el parlamentario del PNV Jon Andoni Atutxa ha destacado que el nuevo responsable de Arkaute "van a continuar implementando los cambios que ya están en marcha" para ofrecer una formación "moderna" y "adaptada a este nuevo mundo". Además, ha denunciado que "a través de distintos actores" se trate de impulsar "una campaña de desprestigio" de la Academia y de la Ertzaintza "en general".

La parlamentaria del PSE-EE, Patricia Campelo ha afirmado que las anteriores responsables de la Academia ya explicaron en su día que dimitían de forma "voluntaria", y ha subrayado que pese a las "sospechas" que trata de sembrar la oposición, este asunto "no tiene más recorrido".