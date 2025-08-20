Zupiria dice que el operativo vasco en Castilla y León ha enfrentado "una situación desesperada e inédita"

Vista de las llamas, a 19 de agosto de 2025, en el Puerto de San Glorio, León, Castilla y León - Xuan Cueto - Europa Press

BILBAO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que el operativo vasco, compuesto por 71 efectivos, desplazado a Castilla y León, ha enfrentado "una situación desesperada e inédita", por la dimensión del fuego, y ha asegurado que el helicóptero enviado se está "utilizando sin parar" en la zona de incendios.

En una entrevista en la SER, recogida por Europa Press, Zupiria ha afirmado que las instituciones de Euskadi han estado dispuestas desde el principio a la colaboración, y han acudido a Castilla y León a ayudar en respuesta a "una petición urgente y grave" que le trasladó el Gobierno de esta comunidad autónoma en los primeros días de la pasada semana.

Al principio, según ha explicado, se les solicitó un helicóptero con equipo humano para poder hacer frente al fuego, y la segunda llamada fue ya a finales de la semana pasada, que "fue mucho más desesperada, pidiendo personas, medios técnicos, materiales", y todo lo que pudieran enviar.

El consejero ha asegurado que la respuesta "ha sido inmediata", nada más pedírsele la ayuda. Ahora estos efectivos "principalmente están atendiendo la parte del norte de León, la montaña palentina y Picos de Europa". "Se están enfrentando a una situación que, además de desesperada, es inédita", ha afirmado, para destacar las dimensiones de los incendios.

También ha explicado que "esa zarza y todo ese matorral que se amontona cuando no se cuida el monte y cuando no se gestiona el monte, es al final lo que luego hace posible o provoca situaciones tan difíciles a gestionar como esta".

Zupiria ha dicho que "los equipos que están trabajando allí, en algunos casos son Bomberos, por lo tanto están preparados para hacer frente a incendios normalmente en zonas urbanas o en zonas donde hay edificios construidos, etc", y también hay "algunas cuadrillas de personas especializadas en hacer frente a incendios en montes".

"Estos segundos son los que seguramente van a tener que quedarse más tiempo, porque la tarea propia de los Bomberos ahora mismo, en algunos casos, pues no se está produciendo", ha dicho.

La vuelta de los efectivos de Euskadi se realizará en base a lo que digan los responsables de Castilla y León. "De la misma forma que nos plantearon la solicitud, nos tienen que decir también cómo lo ven y qué es lo que esperan de nosotros", ha subrayado.