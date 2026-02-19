Archivo - Abierto el plazo para que los ganaderos soliciten ganado ovino criado por la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha abierto el plazo para que los ganaderos de la provincia puedan participar en la próxima adjudicación de ganado ovino de la raza Merino Precoz, criado por la institución provincial en su finca El Cuartillo, en la capital cacereña.

Quienes estén interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 9 de marzo, teniendo en cuenta que, en esta ocasión, los ejemplares a adjudicar son solo machos para vida (reposición). Concretamente, se trata de 85 machos de 6 a 7 meses de dad aproximada, tal como se indica en la circular enviada a los ganaderos que solicitaron estar incluidos en la base de datos, así como a las oficinas veterinarias de zona, oficinas comarcales agrarias y asociaciones de ganaderos.

La diputada de Agricultura y Ganadería, Angélica García, ha recordado que con estas adjudicaciones, la diputación cacereña continúa "con la mejora de la cabaña ganadera provincial de la raza Merino Precoz, como medida para potenciar esta raza y contribuir a la sostenibilidad, además de mejorar las producciones de las explotaciones ganaderas de la provincia".

Así, el precio al que sale la adjudicación es de 110 euros por ejemplar, es decir, un 58% menos que el precio medio de mercado, que es de 240 euros por ejemplar macho.

"Con estas adjudicaciones no se pretende conseguir un beneficio económico, sino cubrir los costes de producción de dichos animales y cumplir con los objetivos de esta diputación, que es contribuir al mantenimiento y a la mejora de nuestras cabañas ganaderas", ha apuntado García.