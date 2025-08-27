Se abre al tráfico el puerto de Honduras que une los valles del Ambroz y el Jerte tras los trabajos de limpieza - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carretera CC-224 del puerto de Honduras, que une la localidad cacereña de Hervás, en el Valle del Ambroz, con la N-110 en Cabezuela del Calle, en el Valle del Jerte, ha quedado abierta al tráfico tras los trabajos de acondicionamiento que ha llevado a cabo el Área de Fomento de la Diputación de Cáceres.

El citado puerto estaba cortado a la circulación debido a los daños producidos por el incendio de Jarilla y, aunque se continúa trabajando en el acondicionamiento de la calzada, las máquinas pesadas ya han sido retiradas y la carretera ha sido abierta al tráfico desde las dos de esta tarde.

Las máquinas pesadas que se han utilizado para el arreglo de las barreras deformadas o descolocadas por los incendios ya han sido retiradas y también se han llevado a cabo los trabajos más urgentes de limpieza de la calzada.

No obstante, aunque ya se puede circular es preciso extremar la precaución, según informa la diputación cacereña, ya que continúan los trabajos de acondicionamiento.