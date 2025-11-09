Aitor Sánchez Garlito y Carla Martínez González, ganadores del XLI Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través

El XLI Trofeo Diputación de Cáceres de Campo a Través se ha celebrado en el circuito del Complejo Deportivo El Cuartillo, en Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 41 edición del Trofeo Diputación de Cáceres de Campo ha reunido a más de un millar de atletas procedentes de treinta clubes de Extremadura, quienes han recorrido el circuito cacereño del Complejo Deportivo El Cuartillo, resultando ganadores de la prueba Aitor Sánchez Garlito, de la Escuela de Atletismo Valencia de Alcántara, y Carla Martínez González, del Triatlón Don Benito.

En esta ocasión, el evento se ha celebrado conjuntamente con el Campeonato de Extremadura por Clubes, consolidando su carácter competitivo y su compromiso con la promoción del deporte en la región, según ha destacado en nota de prensa este domingo la Diputación de Cáceres.

El diputado de Deportes de la institución provincial cacereña, Pablo Miguel López, ha disfrutado de esta cita deportiva en la que se ha sumado la emoción de la dureza de un terreno ligeramente blando, debido a las últimas lluvias, con alguna presencia de barro en determinados puntos.

En ella, López ha reiterado el compromiso de la Diputación de Cáceres con el atletismo, empeñada en "seguir trayendo campeonatos de España a la provincia y llevando el deporte a todos los rincones de la misma".

Los equipos más laureados han sido el Triatlón Don Benito y Atletismo Almendralejo, aunque los premios han estado muy repartidos en las diferentes categorías y géneros.

Como en años anteriores, los doce atletas mejor clasificados de las categorías sub-14, sub-16, sub-18 y sub-20 representarán a la Diputación Provincial de Cáceres en el VII Cross Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial, que se celebrará en Alcalá de Henares el próximo 14 de diciembre.

Como viene siendo habitual, el cartel de la cita ha rendido homenaje a un nombre del atletismo y, en esta ocasión, ha sido el de Carlos Gazapo (Valencia de Alcántara, 1986), atleta con destacadas actuaciones en el plano nacional, tales como el Campeonato de España de Maratón, 50 y 100 km, en el que, además, tiene el actual récord de España. Fue también ganador del Trofeo Diputación de Cáceres en 2022.