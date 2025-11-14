Los bomberos de la Diputación de Cáceres atienden varias incidencias en la provincia por fuertes lluvias y viento

Balsa de agua en una calle de Cáceres con motivo de las lluvias de la borrasca Claudia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres activaron un retén preventivo en Navaconcejo tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), a las 00,30 horas, al elevarse a nivel 1 el Plan Inuncaex, por posibles inundaciones en el norte de la provincia de Cáceres provocadas por la borrasca 'Claudia', que dejó abundantes lluvias y fuertes vientos.

El dispositivo, compuesto por un jefe de salida y 4 bomberos con 3 vehículos, permaneció en el municipio hasta las 6,40 horas garantizando vigilancia ante el aviso rojo por lluvias intensas, pero no fue necesaria ninguna intervención.

Sin embargo, a lo largo de la jornada de este pasado jueves los bomberos tuvieron que intervenir en varios incidentes relacionados con las fuertes lluvias registradas en la provincia.

Se atendieron desprendimientos de fachadas y cubiertas, así como inundaciones en la vía pública en distintos puntos, sobre todo de Cáceres y Plasencia. Además, el parque de Coria acudió a un accidente de tráfico en la CC-118, cerca de Pozuelo de Zarzón.

La Diputación de Cáceres agradece "la rápida respuesta y profesionalidad de todos los efectivos que han trabajado sin descanso para garantizar la seguridad de nuestros vecinos".

También, el Consorcio MásMedio ha instalado una cisterna de agua potable en la localidad hurdana de Caminomorisco como medida ante el arrastre de cenizas provocado por las lluvias en el municipio por los incendios de verano.

La cisterna garantiza el suministro seguro de agua a la población y, al mismo tiempo, el consorcio continúa monitorizando la calidad del agua hasta que sea apta para el consumo humano.