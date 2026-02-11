Bomberos de la Diputación de Cáceres ayudan en el desalojo de los vecinos de La Isleta de Coria

Bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres han ayudado este miércoles en el desalojo de las familias de La Isleta de Coria que estaban aún en sus domicilios.

Así, estos efectivos han trabajado en colaboración con el resto de servicios de emergencia para asegurar que la evacuación fuese "ordenada y sin riesgos" para los residentes de la urbanización.

La intervención comenzó a las 15,00 horas y concluyó a las 17,30 horas, según ha informado en nota de prensa la Diputación de Cáceres.

Cabe recordar que, tras la activación del Plan de Emergencia Municipal (PEMU) de Coria y la situación operativa 2, se decidió evacuar la zona de la Isleta por el riesgo de inundación.

Asimismo, continúa activado también el Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundación para Extremadura (Inuncaex) en situación operativa 1.