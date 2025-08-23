La cantante Mayte Martín da la nota final en los Conciertos de Pedrilla y logra el lleno absoluto

La cantante y compositora Mayte Martín durante su actuación, este pasado vierenes, en los Conciertos de Pedrilla - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La voz de la cantante y compositora Mayte Martín ha bajado el telón, logrando el lleno absoluto, de los Conciertos de Pedrilla, organizados cada verano por la Diputación de Cáceres.

Lo ha hecho este pasado viernes en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco de la capital cacereña, tras haber sido cambiado de ubicación en aras de proteger la salud de los artistas y público ante la previsión de mala calidad del aire.

Este cambio de lugar, ha asegurado la institución provincial en nota de prensa, "no ha sido obstáculo para que, una vez más, y tal y como viene sucediendo viernes tras viernes en los Jardines de Pedrilla, se pueda colgar el letrero de lleno absoluto".

Durante su actuación, Martín, quien es natural de la ciudad de Barcelona, ha interpretado algunos de los temas recogidos en su último álbum, 'Tatuajes', editado en 2024 con títulos como 'Gracias a la vida', 'Lucía' o 'Te recuerdo Amanda'.

A esta última actuación ha asistido la diputada Angélica García, quien ha agradecido a todos los artistas que se han subido al escenario su trabajo e implicación con la Diputación de Cáceres, así como al público por su acogida.

Durante su intervención, García también ha recordado el esfuerzo de la Diputación por llevar la cultura de calidad "a todos los rincones de la provincia", subrayando que el dinero recaudado se destinará a asociaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro.

Cabe señalar que el número de entradas vendidas en esta edición 2025 asciende a 5.624, sin sumar las que se han adquirido en la puerta en este último concierto (unas 100 entradas). Esto supone que han sido aproximadamente 1.900 entradas más vendidas con relación al pasado año.

En términos de recaudación, sin haberse sumado aún los últimos datos, se han alcanzado los 28.120 euros, lo que supone casi 10.000 euros más que en la edición anterior.

De este modo, y con la novedad este año de que ha estado presente el escultor César David con sus obras de hierro expuestas en distintos rincones de los jardines, Los Conciertos de Pedrilla, en los que la Diputación ha invertido 115.500 euros, baja el telón en este año 2025.

En esta edición, además de Mayte Martín, se han subido al escenario artistas del nivel del cantautor Pedro Pastor; Balkan Paradise, músicas del mundo; Teresa Salgueiro, música portuguesa; Travis Birds, rock urbano y Yerai Cortés, guitarra flamenca.