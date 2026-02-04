La carretera CC-350 se abrirá al tráfico este jueves, tras el arreglo del socavón provocado por las lluvias

Trabajos de reparación del socavón en la CC-350 - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera CC-350, que une las localidades cacereñas de Trujillo e Ibahernando, se abrirá al tráfico este jueves, 5 de febrero, tras el arreglo del socavón provocado por las lluvias.

Efectivos del Área de Infraestructuras de la Diputación de Cáceres han trabajado este miércoles en la reparación de este socavón en la CC-350, por lo que una vez ha quedado completamente tapado, podrá abrirse la vía.

Cabe recordar que la carretera se cerró al tráfico este pasado martes tras aparecer este socavón en el kilómetro 15,000, entre las localidades de Trujillo e Ibahernando, debido a los efectos de las lluvias, según señala la Diputación de Cáceres en nota de prensa.