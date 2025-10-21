Las comarcas cacereñas de Sierra de Gata y Las Hurdes se fijan en el Consorcio Plazaola de Navarra de gestión turística

Las comarcas cacereñas de Sierra de Gata y Las Hurdes se fijan en el Consorcio Plazaola de Navarra - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de las comarcas cacereñas de Sierra de Gata y Las Hurdes junto a la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín, han viajado a Navarra para conocer el modelo de gestión turística del Consorcio Plazaola, intercambiar experiencias y analizar futuras líneas de colaboración.

En el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sierra de Gata-Las Hurdes, '100% Cultura, Identidad y Ecoturismo', la Diputación de Cáceres ha impulsado la creación de la Asociación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción Turística Sierra de Gata-Las Hurdes, de naturaleza público-privada.

El nacimiento de este nuevo órgano ha sido el que ha llevado a una delegación de este territorio de la provincia cacereña a realizar un viaje de prospección al territorio navarro para conocer de primera mano el modelo turístico de gestión público-privada del Consorcio Turístico Plazaola.

"Hemos seleccionado este consorcio por su similitud con el ente gestor de Sierra de Gata-Las Hurdes, su carácter rural y la riqueza de su oferta turística, de modo que creemos une espacio de diálogo y colaboración entre destinos, intercambiemos ideas y estrategias y analicemos desafíos comunes a la vez que exploremos soluciones innovadoras a cada reto que vaya surgiendo", ha explicado la diputada.

Para ello, durante cuatro jornadas, el grupo ha visitado distintos puntos del territorio Plazaola, que agrupa municipios de los valles de Larraun y Leitzaran, con sede en Lekunberri.

El Plazaola hace referencia al antiguo ferrocarril del Plazaola, una línea que unía Pamplona (Navarra) con San Sebastián (Guipúzcoa) y cuyo trazado se ha convertido hoy en la Vía Verde del Plazaola, un itinerario turístico y natural que atraviesa valles, montes y localidades rurales con un fuerte atractivo para el turismo sostenible y de naturaleza.

La delegación extremeña ha mantenido encuentros con responsables institucionales y municipales del Gobierno de Navarra, así como con técnicos del Consorcio Turístico Plazaola, encabezados por su gerente, Maitena Ezkurtari Artieda.

El programa ha incluido reuniones de trabajo, visitas técnicas y experiencias prácticas centradas en la promoción turística, la sostenibilidad, la innovación y la cooperación público-privada. Los participantes se han acercado a proyectos destacados como la Vía Verde del Plazaola, las Cuevas de Mendukilo, el Parque Aventura Beigorri, así como ejemplos de emprendimiento rural y valorización del producto local, entre ellos la quesería Bikain, el Parque-Museo Peru-Harri y la Granja Lacturale, referente en modelo cooperativo agroalimentario sostenible.

El viaje ha concluido con un intercambio de experiencias entre los equipos técnicos de ambos territorios, que "ha sido un éxito", ha subrayado la diputada, "y con el compromiso de establecer futuras líneas de colaboración y de aplicar las buenas prácticas observadas a la estrategia turística conjunta de Sierra de Gata y Las Hurdes".

Esta acción está financiada por la Diputación de Cáceres, a través del Plan de Sostenibilidad Turística Sierra de Gata - Las Hurdes 100% Cultura e Identidad y Ecoturismo, financiado por fondos europeos NextGenerationEU.